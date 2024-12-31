Специалисты из РФ примут участие в изучении черных ящиков лайнера AZAL в Бразилии

Три российских специалиста и такое же число азербайджанских экспертов будут следить за процессом расшифровки данных черных ящиков, которые прибудут в центр расследования и предоставления авиационных происшествий (CENIPA) 31 декабря.

После завершения работ всю полученную информацию передадут Управлению по расследованию авиационных происшествий Казахстана в соответствии с принятыми международными протоколами.

Специалисты CENIPA используют «технологию трехмерной анимации в виртуальной реальности с полной визуализацией полета». Это позволит им точно определить такие параметры, как траектория движения лайнера, его скорость и высоту, а также работу системы и органов управления полетом.

Ранее вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев сообщил, что промежуточные выводы расследования причин авиакатастрофы озвучат в течение 30 дней.