Спецавто с телом жертвы взрыва в ЖК «Алые паруса» покинуло место ЧП

Спасатели эвакуировали семейство минипигов и десять жителей при пожаре в подмосковной Балашихе. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас».

По данным ведомства, пожар в жилом многоквартирном доме в подмосковной Балашихе. Прибывшие на место происшествия спасатели сформировали звенья газодымозащитников. Они эвакуировали десять человек, среди которых было двое детей, которые жили на верхних этажах.

«Как только специалисты вскрыли дверь в горящую квартиру, то в подъезд, спасаясь от пожара, выскочили декоративные свиньи - минипиги, которых разводила хозяйка жилья», - рассказали представители «Мособлпожспаса».

После этого спасатели вынесли на улицу еще несколько надышавшихся дымом питомцев.

Ранее в жилом доме на севере Москвы беременная собака застряла под ванной и не смогла самостоятельно выбраться. Ее смогли вытащить только прибывшие на место спасатели.