Спавшую с мумией мужа россиянку отправили к психиатру

«Есть подозрение, что у женщины психическое расстройство, поэтому сейчас ее обследуют психиатры, а дети находятся в ресурсном центре», - рассказал собеседник агентства.

Накануне в частном доме Гатчинском районе Ленобласти обнаружили мумифицированное тело мужчины 1976 года рождения. По данным СМИ, оно пролежало на двуспальной кровати хозяев больше трех лет. Все это время в доме жила супруга мужчины с четырьмя детьми.

В распоряжении «360» появились кадры мумии , которою хранила супруга. В ногах у трупа лежал так называемый крест Анубиса, который в Древнем Египте считали ключом от Царства мертвых. Женщина верила, что мужчина может воскреснуть. Своим детям она запрещала спрашивать об отце, а комнату с телом запирала на ключ.