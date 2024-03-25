25 марта 2024, 18:54

Спасшие людей в Crocus City Hall подростки рассказали о мыслях в первые минуты теракта

РИА «Новости»
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Подростки Влад и Роман, спасшие около сотни людей в Crocus City Hall, сначала не поверили, что происходит теракт, но тут же сорентировались, ведь незадолго до этого в здании проходил антитеррористический инструктаж.  Об этом они рассказали РИА «Новости».

«В 7-8-х числах марта у нас проводили инструктажи по поводу этой темы, что возможны теракты. Нам рассказывали, как действовать и эвакуировать людей», - отметили юноши.

По словам подростков, они пришли на смену в 17:45. Когда раздались выстрелы, сначала подумали, что кто-то начал взрывать петарды.

«Потом, когда услышали уже автоматную очередь, поняли, что идет теракт. После этого сообщили людям, чтобы следовали за нами, и мы стали эвакуировать их на минус первый этаж к выходам», - рассказали они.

Собеседники агентства отметили, что думали только о том, чтобы сначала спасти людей, а потом - свои жизни.

В понедельника, 25 марта, в школе № 19 в Красногорске провели торжественную линейку, на которой благодарственными письмами наградили проявивших героизм при спасении людей в Crocus City Hall Ислама Халилова и Артема Донскова.

Дети Стрельба в Crocus City Hall
26 марта 2024, 03:02
«Брат, пока». Парень погиб в Crocus City Hall во время разговора с другом
РИА «Новости»
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Молодой человек стал жертвой террористов при атаке на Crocus City Hall. В последние минуты жизни он разговаривал по телефону, сообщил в интервью Пятому каналу его друг Даниил.

«Я еду в автобусе, хотел пересесть в нормальный автобус, чтобы доехать сюда. И в итоге - телефонный звонок, и последнее, что он сказал, это: „Брат, пока“», - рассказал он.

По словам юноши, в его товарища выстрелили в упор. Собеседник издания назвал погибшего друга приятным человеком, который всегда был готов помочь окружающим советом или делом.

Стрельба в концертном зале в Crocus City Hall началась вечером 22 марта за несколько минут до начала концерта группы «Пикник».

Террористы в камуфляже и с автоматами в руках расстреливали посетителей одного за другим. Также они подожгли концертный зал. В результате атаки погибли 139 человек , в том числе три ребенка.

Концерты Россия Стрельба в Crocus City Hall
26 марта 2024, 02:45
Стало известно о гибели еще одного гражданина Белоруссии в теракте в Crocus City Hall
РИА «Новости»
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Еще один гражданин Белоруссии мог погибнуть во время теракта в концертном зале Crocus City Hall в Красногорске. Об этом сообщила пресс-служба посольства республики в России.

«Посольство Белоруссии владеет информацией о том, что в опубликованном МЧС России обновленном списке погибших в результате теракта в Красногорске значится Вадим Александрович Кулик», - написано в Telegram-канале дипмиссии.

По данным посольства, белорусский гражданин 1981 года рождения работал охранником в Crocus City Hall. С момента теракта он не выходил на связь. Дипломаты связались с родственниками мужчины и взяли у них пробы ДНК.

Ранее сообщалось, что во время нападения на City Hall погибла 46-летняя гражданка Белоруссии.

Нападение на Crocus City Hall перед началом концерта группы «Пикник» произошло в пятницу вечером, 22 марта. В результате теракта погибли 139 человек , в том числе три ребенка.

Красногорск Белоруссия Концерты Россия Стрельба в Crocus City Hall
26 марта 2024, 01:51
Бастрыкин рассказал о подготовке теракта в Crocus City Hall
Пресс-служба Следственного комитета
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Нападение на концертный зал Crocus City Hall было тщательно спланировано. Об этом доложил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин на совещании президента России Владимира Путина. Его слова привел официальный сайт Кремля.

«Первоначальные результаты расследования указывают на то, что теракт был тщательно спланирован и подготовлен», - сообщил Бастрыкин.

Также Бастрыкин сказал президенту, что исполнители теракта дали показания о своих сообщниках и заказчиках преступления. Все четверо террористов уже признали свою вину. По словам Бастрыкина, следствие установило полную хронологию теракта.

Нападение на Crocus City Hall произошло в пятницу, 22 марта. Четверо террористов с автоматами ворвались в концертный зал, расстреливая всех на своем пути, после чего подожгли здание. В результате теракта погибли 139 человек.

Кремль Преступления Россия Владимир Путин Следственный комитет России Стрельба в Crocus City Hall
26 марта 2024, 00:33
Генпрокуратура оценила масштаб теракта в Crocus City Hall
РИА «Новости»
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Генеральный прокурор России Игорь Краснов доложил президенту России Владимиру Путину, что масштаб теракта в Crocus City Hall оказался несопоставим с возможностями обеспечения безопасности концертной площадки. Об этом сообщил сайт Кремля.

«Полную оценку еще предстоит дать, но уже сейчас можно сказать, что масштаб теракта оказался в разы крупнее и несопоставим с положениями законодательства о безопасности подобных объектов», - заявил Краснов.

До этого МЧС сообщило, что пожарная сигнализация в Crocus City Hall сработала в штатном режиме.

Кроме того, председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин заявил, что сотрудники ведомства установили полную хронологию событий , произошедших в Crocus City Hall.

Ранее житель Одинцова Илья Красников рассказал «360» о теракте , а также о том, почему решил вернуться, чтобы помочь пострадавшим.

Также сообщили, что петербургские полицейские задержали в аэропорту Пулково жителя города, отметившегося в социальных сетях скандальными и неоднозначными высказываниями о трагедии в Crocus City Hall. В его публикациях выявили признаки экстремизма, возбуждено уголовное дело.

Генпрокуратура РФ Стрельба Терроризм Владимир Путин Стрельба в Crocus City Hall

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