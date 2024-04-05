05 апреля 2024, 08:16

«Спасибо всем вам». Глава Мурманской области очнулся после операции и обратился к жителям

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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, накануне попавший в реанимацию из-за ножевого ранения, пришел в себя после операции и записал обращение из больничной палаты с благодарностью врачам и жителям региона. Видео появилось в его Telegram-канале.

«Дорогие друзья! Пришел в себя после операции. Огромное спасибо хочу сказать нашим врачам, которые спасли, сделали все быстро, четко и правильно. Ну и, конечно, всем вам - за то, что переживаете и поддерживаете», - произнес Чибис.

Он пообещал, что дальше «все будет хорошо» - он станет восстанавливаться после ранения, «и дальше - в бой, только вперед». Буквально за две минуты под обращением появилось 50 комментариев с пожеланиями скорейшего выздоровления мурманскому губернатору.

Нападение на главу региона произошло 4 апреля. Злоумышленника задержали. Он заявил, что ранить Андрея Чибиса приказал «внутренний голос».

Состояние пострадавшего оценивали как тяжелое. Его прооперировали и оставили в реанимации.

Больницы Врачи
05 апреля 2024, 08:22
Следователи допросили напавшего на губернатора Мурманской области
РИА «Новости»
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Мужчина, который напал на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, рассказал следователям о причинах своего поступка. Он заявил, что испытывал к градоначальнику личную неприязнь. Об этом сообщила пресс-служба СК.

Нападавшего задержали и допросили. Против него возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Ранее мужчину уже судили за причинение легкого вреда здоровью.

«В ходе допроса он (подозреваемый - прим. ред.) пояснил, что совершил нападение потому, что испытывал неприязнь к губернатору, хотя лично с ним не был знаком», - указали в пресс-службе ведомства.

В рамках расследования будут проводиться судебные экспертизы, в том числе и психиатрическая. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления и изучают круг общения, а также содержимое электронных носителей фигуранта уголовного дела.

Ранее главврач Апатитско-Кировской больницы Юрий Ширяев отметил, что пострадавшего губернатора прооперировали и поместили в реанимацию. По его словам, нападавший не задел аорту, благодаря чему Чибис выжил.

Уголовное дело Больницы Преступления
05 апреля 2024, 08:06
Фото людей в камуфляже с украинским флагом нашли в телефоне террориста из «Крокуса»
Unsplash
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Следователи получили данные из мобильных телефонов обвиняемых в теракте в «Крокусе». В одном из устройств были фото людей в камуфляже с украинским флагом у разрушенных домов. Подозреваемые пытались уничтожить гаджеты, сообщили в пресс-службе Следкоме России.

Следователям удалось выяснить, что утром 24 февраля 2024 года - в годовщину начала СВО - один из соучастников направил куратору изображения «Крокус Сити Холла» со входами в здание и подъездными путями к нему. Обвиняемый подтвердил это в своих показаниях.

Полученные данные могут свидетельствовать о связи жуткого теракты и проведением спецоперации на Украине, уточнили в Следкоме.

Ранее ФСБ задержала в Москве, Екатеринбурге и Омске одного россиянина и двоих иностранцев , причастных к теракту в «Крокусе». Двое пособников признались, что переводили деньги на оружие.

Глава МИД Сергей Лавров назвал очевидным украинский след в теракте в «Крокусе». Причастность Украины ко многим другим преступлениям в России уже не вызывает сомнений. Однако, как отметил министр обороны Сергей Шойгу , киевский режим ничего не делает без одобрения Запада. Президент страны Владимир Путин заметил, что кровавым терактом в Подмосковье недоброжелатели пытались подорвать российскую общность.


«В телефоне террориста обнаружены фотоизображения людей в камуфлированной форме с украинским флагом на фоне разрушенных домов и украинской почтовой марки с нецензурным жестом», - передали в СК России.

Фото Гаджеты Россия Теракт в «Крокусе»
05 апреля 2024, 06:55
Массовое отравление школьников произошло в Петропавловске-Камчатском
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В школе № 41 Петропавловска-Камчатского отравились более 20 человек. Специалисты взяли пробы продуктов в местной столовой, сообщила прокуратура Камчатского края.

Медицинская помощь, по данным на 14:30 (05:30 по московскому времени) потребовалась 23 пострадавшим. Все отравившиеся - учащиеся школы. Началась проверка. Специалисты взяли пробы продуктов, которыми кормили детей, назначили анализы самим школьникам и персоналу, сделали смывы в пищеблоке.

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства и организации питания в образовательном учреждении», - сообщила пресс-служба.

Вспышка кишечной инфекции произошла в феврале в интернате имени А. Н. Колмогорова в Москве. Дети жаловались на тошноту, высокую температуру, проблемы с пищеварением. Столовую закрывали на время проверки.

Дети Школы Школьники Камчатка
05 апреля 2024, 05:47
В одном из районов Хабаровска ввели режим ЧС из-за радиации
РИА «Новости»
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На участке территории Индустриального района Хабаровска зафиксировали повышение естественного радиационного фона, власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили на сайте местной администрации.

По данным управления по делам ГО и ЧС, доступ к этой территории заблокировали. Сотрудники хабаровского комбината «Радон» начали работы по определению природы источника, его изъятию, транспортировке и захоронению. В администрации также отметили, что угрозы для жителей города нет.

В январе этого года в Иркутской области нашли потерянную радиоактивную капсулу с цезием-137. Как отметила пресс-служба компании «ТНГ-Групп», ее защитная оболочка не повреждена, целостность не нарушена. Специалисты провели замеры на месте происшествия и не нашли повышения радиационного фона. Вещество отправили к специальному месту хранения для дальнейших оперативно-следственных мероприятий.

Природа Радиация

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