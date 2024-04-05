«Спасибо всем вам». Глава Мурманской области очнулся после операции и обратился к жителям

«Дорогие друзья! Пришел в себя после операции. Огромное спасибо хочу сказать нашим врачам, которые спасли, сделали все быстро, четко и правильно. Ну и, конечно, всем вам - за то, что переживаете и поддерживаете», - произнес Чибис.

Он пообещал, что дальше «все будет хорошо» - он станет восстанавливаться после ранения, «и дальше - в бой, только вперед». Буквально за две минуты под обращением появилось 50 комментариев с пожеланиями скорейшего выздоровления мурманскому губернатору.

Нападение на главу региона произошло 4 апреля. Злоумышленника задержали. Он заявил, что ранить Андрея Чибиса приказал «внутренний голос».

Состояние пострадавшего оценивали как тяжелое. Его прооперировали и оставили в реанимации.