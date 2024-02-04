Спасенный из утонувшей машины ребенок умер в Махачкале

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«Десятилетний мальчик умер. У него несколько раз останавливалось сердце», - уточнили в сообщении.

ЧП произошло в поселке Семендер.

Автомобиль с пассажирами рухнул в канал имени Октябрьской революции. Двоих мальчиков достали из воды и госпитализировали. Их состояние оценивалось как тяжелое.

Заместитель главы Махачкалы Эмилия Раджабова рассказала в своем Telegram-канале, что пострадавшие - воспитанники спортивных школ, которые ехали на соревнования.

По данным Госавтоинспекции республики, 23-летний водитель не справился с управлением и съехал с дороги в канал. В этот момент помимо него в легковушке находились трое школьников.