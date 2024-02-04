04 февраля 2024, 22:00

Спасенный из утонувшей машины ребенок умер в Махачкале

РИА «Новости»
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Один из двоих детей, пострадавших в результате падения автомобиля в канал в пригороде Махачкалы, скончался в клинической больнице. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Десятилетний мальчик умер. У него несколько раз останавливалось сердце», - уточнили в сообщении.

ЧП произошло в поселке Семендер.

Автомобиль с пассажирами рухнул в канал имени Октябрьской революции. Двоих мальчиков достали из воды и госпитализировали. Их состояние оценивалось как тяжелое.

Заместитель главы Махачкалы Эмилия Раджабова рассказала в своем Telegram-канале, что пострадавшие - воспитанники спортивных школ, которые ехали на соревнования.

По данным Госавтоинспекции республики, 23-летний водитель не справился с управлением и съехал с дороги в канал. В этот момент помимо него в легковушке находились трое школьников.

Дагестан Дети Машины
04 февраля 2024, 22:28
Вертолет МИ-8 пропал с радаров в Карелии
РИА «Новости»
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Экипаж вертолета Ми-8 МЧС перестал выходить на связь в Карелии. На его борту находятся три человека, сообщила пресс-служба ведомства.

«Организовали поисково-спасательные работы в районе села Деревянное», - уточнили в сообщении.

Вертолет пропал с радаров во время тренировочного полета над Онежским озером. По данным ведомства, сейчас к месту направились спасатели на судне на воздушной подушке и снегоходах. В готовность также привели самолет Ан-26 Аэронавигационной службы Северо-Запада.

Ранее самолет Ан-2 с тремя членами экипажа перестал выходить на связь во время полета Певек - Полярный - Певек. Позже его обнаружила поисково-спасательная группа. Пилотам пришлось экстренно посадить кукурузник недалеко от поселка Полярный. Все находившихся на борту люди получили травмы различной степени тяжести.

Вертолеты МЧС РФ
04 февраля 2024, 21:54
Екатеринбургские полицейские наказали посетителей БДСМ-вечеринки
Freepik
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Полиция Екатеринбурга в ходе профилактического рейда пришла на эротическую вечеринку в клубе «Фабрика» в центре города. Об этом РИА «Новости» рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

По его словам, это был профилактический рейд, в рамках которого сотрудники полиции проверили документы у 270 граждан и составили 10 протоколов о нарушении ПДД. Среди посетителей вечеринки полицейские обнаружили двух подростков. Теперь против их родителей возбудят административные дела о неисполнении обязанностей.

Еще три человека отказались от медицинского освидетельствования - им выписали штраф за употребление наркотиков или психотропных веществ. В будущем такие рейды планируется проводить регулярно на территории всей Свердловской области, добавили в главке.

В июле 2023 года сотрудники правоохранительных органов и местные активисты разогнали участников БДСМ-фестиваля BDSM Fishing 2023, который планировалось провести в Орехово-Зуевском городском округе Подмосковья. Организатора мероприятия задержали на 15 суток.

Штрафы Наркотики Екатеринбург Свердловская область Секс Полиция
04 февраля 2024, 21:37
Ребенок попал в больницу из-за комнатного растения в Петербурге
Freepik
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Шестилетний ребенок в Санкт-Петербурге попал в больницу с острым отравлением из-за комнатного растения. Об этом написала «Фонтанка».

По данным издания, вечером в субботу, 3 февраля, мальчик решил попробовать на вкус ядовитое растение диффенбахию и съел несколько стеблей. После этого ребенка с острым отравлением отправили в детскую больницу Санкт-Петербурга. Врачи оценили его состояние как средней тяжести и перевели в хирургическое отделение.

Диффенбахия - распространенное комнатное растение. Оно неприхотливо в уходе, но ядовито: сок диффенбахии может вызывать ожоги на коже, временную слепоту, отек гортани и языка.

Ранее в Красноярском крае погиб трехлетний мальчик, отравившийся пересоленными домашними котлетами. Для приготовления фарша отец ребенка использовал нитритную соль, превысив максимально допустимый уровень ее содержания более чем в 100 раз. Судебно-медицинская экспертиза показала, что ребенок погиб от острого отравления нитритами. Против отца возбудили дело о причинении смерти по неосторожности.

Санкт-Петербург Дети Больницы Врачи
04 февраля 2024, 20:33
Пожар в жилом доме в Усть-Илимске локализовали
РИА «Новости»
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Пожар в городе Усть-Илимске, где загорелся деревянный двухэтажный дом, локализовали. Площадь горения составила 700 квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС России.

«В Иркутской области огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 700 квадратных метрах», - отметили в ведомстве.

На месте ЧП работали 49 специалистов и 15 единиц спецтехники. Пожарные успели эвакуировать пострадавших мужчину и женщину.

Еще 30 жильцов вышли из горящего дома самостоятельно.

Городская администрация пообещала предоставить оставшимся без крыши над головой людям временное жилье. Обстоятельства и причины пожара устанавливаются.

В центре Москвы сильный пожар охватил двухэтажное здание. Во время тушения пожарные спасли трех человек.

Выяснилось, что на втором этаже административного здания на улице Гиляровского загорелся строительный мусор.

Пожары Иркутская область МЧС РФ

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