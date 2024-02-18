Спасенный из горящей квартиры на юге Москвы скончался

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По его данным, пострадавшего вместе с еще одним жильцом вынесли из задымленной четырехкомнатной квартиры , где пламя охватило два жилых помещения и два подсобных помещения.

Находящегося в тяжелом состоянии спасенного передали врачам для реанимации. Однако усилия медиков не дали результата, пострадавший скончался.

Пожарные оперативно ликвидировали пламя на площади 50 квадратных метров. Что стало причиной возникновения возгорания, будет установлено позднее.