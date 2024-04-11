11 апреля 2024, 04:10

Спасенная оленеводами девочка пропала вместе с ними на Чукотке

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Группу спасателей отправили на поиски маленькой девочки, чья семья провалилась под лед в Заливе Креста на Чукотке. Ребенка нашли два оленевода, но потом все они пропали. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов.

Глава региона рассказал, что провел комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в ходе которой определили район поисков. В оперативный штаб вошли представители МЧС, МВД, ФСБ, Росгвардии и других ведомств.

«Из Анадыря в Конергино вылетел вертолет со спасателями. Поиск ведут спасательные группы, оснащенные всеми средствами связи: спутниковыми телефонами и GPS», - уточнил Кузнецов.

Губернатор рассказал, что девочка вместе с родителями ехала на снегоходе. На одном из ледовых участков они провалились под лед у села Конергино. Девочка осталась на поверхности и смогла связаться со спасателями.

Ребенка обнаружили два оленевода, с которыми они должны были прибыть на перевалочную базу оленеводческой бригады МУ СХП «Возрождение», но вскоре с ними пропала связь.

На поиски девочки и ее спасителей выдвинулись поисковики на снегоходах и вездеходах. Всего 21 человек. Пропавших искали всю ночь, обследовав балки, где они могли укрыться. Плохая видимость, сильный ветер и местами тонкий лед мешали поискам.

Ранее в Москве на одной из помоек нашли семиклассницу , которая накануне пропала в Подмосковье. Подросток был без сознания, на ее животе были следы уколов.

Спасатели Дети МЧС РФ Полиция
11 апреля 2024, 04:31
Один человек погиб по время крупного пожара в Ижевске
Пресс-служба МЧС
Читайте нас в: Google Новости
В Ижевске произошел крупный пожар в промышленном помещении. В результате возгорания погиб один человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

«Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в Ижевске на улице Пойма. К сожалению, при разборе завалов обнаружен погибший», - уточнили в ведомстве.

Кроме того, по данным спасателей, еще два человека обратились за медицинской помощью после пожара.

Ранее стало известно, что в Ижевске загорелось предприятие по производству пакетов. Площадь пожара составила одну тысячу квадратных метров. Из горящего здания самостоятельно эвакуировались 36 человек. Администрация объекта предупреждала, что внутри может находиться еще один сотрудник.

Замначальника регионального МЧС Андрей Блинов рассказал, что на начальном этапе была угроза распространения огня на другие производственные здания, которые находится на расстоянии 10 метров. Спасателям удалось не допустить этого. В тушении пожара приняли участие более 80 человек, а также 27 единиц техники.

Спасатели Пожары Россия
11 апреля 2024, 03:37
Росавиация попросила уволить двух топ-менеджеров «Уральских авиалиний»
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Комиссия Росавиации закончила повторное расследование по делу об аварийной посадке самолета «Уральских авиалиний». В ведомстве рекомендовали уволить двух топ-менеджеров компании, указали в отчете, с которым ознакомились «Известия».

«Самолет совершил вынужденную посадку в поле в результате множественных нарушений и ошибок, допущенных экипажем, которые привели к нехватке топлива при уходе на запасной аэродром», - указали в документе.

Причинами плохой подготовки пилотов к действиям в усложненной ситуации комиссия назвала «недостатки в организации летной работы и профессиональной подготовки членов летных экипажей в авиакомпании».

Аварийная посадка самолета рейса Сочи - Омск произошла 12 сентября 2023 года. На борту находились 159 пассажиров. В омском аэропорту невозможно было приземлиться из-за технической неполадки - у воздушного судна отказала гидравлическая система.

Экипаж принял решение лететь в Новосибирск , но из-за нехватки топлива самолет пришлось сажать прямо в поле. Руководство «Уральских авиалиний» попросило уволиться пилотов.

Уральские авиалинии Самолеты Россия Авиакомпании
11 апреля 2024, 02:31
Участника перестрелки в Москва-Сити нашли за границей
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Болгарские полицейские арестовали 44-летнего Абубакара Абакарова — последнего участника стрельбы в башне «Око» в Москва-Сити — по запросу России. Об этом сообщил «Коммерсант».

Абакаров работал охранником вице-президента Всемирного конгресса горских евреев Гавриила Юшваева. Подозреваемый находился в розыске семь лет.

По данным следствия, спортсмены-дагестанцы устроили стрельбу после просьбы убрать автомобиль бизнесмена, который заблокировал проход в башню. В результате погиб один человек, , а у пятерых пострадавших диагностировали серьезные увечья, включая сотрудников Росгвардии.

После стрельбы Абакаров скрылся, его объявили в международный розыск. Некоторое время он успел пожить на Украине, а потом перебрался в Европу.

По данным издания, участники перестрелки, включая Абубакара Абакарова профессионально занимались спортом и жили в подмосковном поселке «Барвиха Хиллс».

Болгарские полицейские арестовали 44-летнего Абубакара Абакарова - последнего участника стрельбы в башне «Око» в Москва-Сити - по запросу России. Об этом сообщил «Коммерсант».

Стрельба Россия
11 апреля 2024, 02:25
Украинский беспилотник рухнул в Липецкой области
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Беспилотник упал на строящееся здание Центральной районной больницы в селе Доброе в Липецкой области, обошлось без жертв. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Игорь Артамонов.

Губернатор добавил, что на месте происшествия уже работают правоохранители, а глава района Анатолий Попов докладывает о ситуации.

«Угроза атаки БПЛА на территории Добровского округа сохраняется», - подчеркнул Артамонов.

До этого Ранее

Беспилотники

Новости по теме