Спасенная оленеводами девочка пропала вместе с ними на Чукотке

Глава региона рассказал, что провел комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в ходе которой определили район поисков. В оперативный штаб вошли представители МЧС, МВД, ФСБ, Росгвардии и других ведомств.

«Из Анадыря в Конергино вылетел вертолет со спасателями. Поиск ведут спасательные группы, оснащенные всеми средствами связи: спутниковыми телефонами и GPS», - уточнил Кузнецов.

Губернатор рассказал, что девочка вместе с родителями ехала на снегоходе. На одном из ледовых участков они провалились под лед у села Конергино. Девочка осталась на поверхности и смогла связаться со спасателями.

Ребенка обнаружили два оленевода, с которыми они должны были прибыть на перевалочную базу оленеводческой бригады МУ СХП «Возрождение», но вскоре с ними пропала связь.

На поиски девочки и ее спасителей выдвинулись поисковики на снегоходах и вездеходах. Всего 21 человек. Пропавших искали всю ночь, обследовав балки, где они могли укрыться. Плохая видимость, сильный ветер и местами тонкий лед мешали поискам.

Ранее в Москве на одной из помоек нашли семиклассницу , которая накануне пропала в Подмосковье. Подросток был без сознания, на ее животе были следы уколов.