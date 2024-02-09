09 февраля 2024, 19:26

Спасавшая собаку студентка погибла под колесами электрички в Москве

РИА «Новости»
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На станции «Ростокино» в Москве 23-летняя студентка железнодорожного института попала под колеса электрички. От полученных травм она скончалась на месте, сообщил «Московский комсомолец».

По данным издания, девушка и ее супруг гуляли с собакой возле железнодорожных путей на станции «Ростокино».

В один момент пес, сорвавшись с поводка, помчался прямиком на рельсы. Хозяйка кинулась его спасать и попала под поезд. В результате погибли и девушка, и собака.

МК уточнил, что студентка приехала в столицу из Омска. До этого она обучалась в академии МВД. Ее муж служит в правоохранительных органах. В Москве ее зачислили в институт инженеров транспорта.

Молодоженов хорошо знали в их родном городе. Они забирали с улиц бездомных собак и выхаживали. Видео о том, как они приютили брошенного далматинца, стало в Сети популярным.

Похожий случай произошел в конце января прошлого года. Мужчина погиб под колесами электропоезда на станции «Ростокино» в Москве.

Поезда Москва
09 февраля 2024, 19:20
Пожар в здании хлебозавода «Амур» в Москве локализовали
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В нежилом здании на Амурской улице в Москве случился пожар. По данным источника «360», загорелся хлебокомбинат «Амур». Прибывшие на место спасатели ликвидировали открытое горение.

Источник «360» уточнил, что в здании загорелось оборудование и продукция, которая хранилась на паллетах. Огонь успел распространиться на площади 100 квадратных метров.

В пресс-службе столичной прокуратуры сообщили, что взяли на контроль установление причин и обстоятельств на Амурской улице.

О пожаре на востоке Москвы стало известно около часа назад. По информации источника «360», в экстренные службы сообщили об угрозе взрыва , а в загоревшемся здании могли быть газовые баллоны. Местные жители видели пламя, вырывающееся из окон на втором этаже здания.

Пожары МЧС РФ
09 февраля 2024, 18:57
Юриста из Москвы оштрафовали за троллинг оппонента
РИА «Новости»
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Московский Арбитражный суд наложил штраф на юриста одной из сторон за недопустимые оскорбительные выражения в отношении противоположной стороны. Две вышестоящие инстанции поддержали этот вердикт, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на опубликованные судебные акты.

Прецедент произошел во время рассмотрения дела о банкротстве страховой компании «Спасские ворота - М». Агентство по страхованию вкладов требовало взыскать убытки у бывшего руководства должника.

В письменном отзыве на доводы АСВ адвокат ответчика использовал выражения, которые оценили как неуважительные. Например, он написал, что составившие претензию молодые юристы не обладают достаточной квалификацией и способны только искать информацию в интернете.

АСВ обратилось в суд с просьбой оштрафовать адвоката на основании того, что его высказывания противоречат правилам Арбитражного процессуального кодекса и не соответствуют Кодексу адвокатской этики.

Суд первой инстанции отметил право представителей участников дела обосновывать свои позиции с использованием различных риторических средств, однако подчеркнул, что формулировки, уничижающие честь противоположной стороны, и создание конфликтной обстановки недопустимы.

Юриста признали виновным в неуважительном поведении по отношению к арбитражному суду и его участникам и оштрафовали на две тысячи рублей. Суды апелляционной и кассационной инстанций сочли решение обоснованным.

Произошедшее может стать прецедентом, формирующим новую практику, поскольку раньше для проявления неуважения к суду требовалось использовать грубую лексику или оскорбить судью.

Ранее москвич через суд потребовал у Apple 231 тысячу рублей за недоставленный iPhone. Он выиграл дело, но компенсацию присудили в значительно меньшем размере.

Штрафы Суд Адвокаты Москва
09 февраля 2024, 18:15
«Очевидцы слышали взрыв». Кондитерская фабрика загорелась на востоке Москвы
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В Восточном округе Москвы загорелось трехэтажное административное здание. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

По его данным, на улице Амурская в здании кондитерской фабрики произошло возгорание. Из окон на втором этаже полыхает огонь. Цех сейчас находится на реконструкции.

Собеседник «360» уточнил, что в экстренные службы поступила заявка о взрыве.

Другие подробности уточняются. О пострадавших информации не поступала. Все причины и обстоятельства возникновения пожара установят эксперты.

Ранее в Юго-Западном округе Москвы на улице Академика Капицы в квартире жилого дома произошел пожар. Огонь унес жизнь женщины. На месте работают правоохранители, выясняют все обстоятельства ЧП. После произошедшего началась процессуальная проверка, которую контролирует прокуратура.

Пожары Москва
09 февраля 2024, 17:54
Курьер на электровелосипеде сбил мальчика в Красногорске и уехал
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Курьер на электровелосипеде сбил на тротуаре мальчика, который возвращался из школы домой в деревне Путилково городского округа Красногорск. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Московской области

Ребенок упал, но мужчина не стал останавливаться и скрылся. Полиция начала устанавливать личность велосипедиста.

По данным Следственного комитета , мужчина наехал на ребенка на тротуаре возле одного из домов, расположенных на улице Просторная.

«В результате наезда мальчик упал и получил повреждения», - указали в ведомстве.

В отношении курьера возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших травмирование ребенка.

Ранее в Петербурге самокатчик сбил 65-летнюю пенсионерку. Женщина упала на асфальт и сломала ногу. Против самокатчика возбудили уголовное дело, его рассмотрением займется Фрунзенский районный суд.

Красногорск Уголовное дело Дети Курьеры

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