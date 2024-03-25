Спасателям осталось разобрать менее 10% завалов в Crocus City Hall

Молодой человек стал жертвой террористов при атаке на Crocus City Hall. В последние минуты жизни он разговаривал по телефону, сообщил в интервью Пятому каналу его друг Даниил.

«Я еду в автобусе, хотел пересесть в нормальный автобус, чтобы доехать сюда. И в итоге - телефонный звонок, и последнее, что он сказал, это: „Брат, пока“», - рассказал он.

По словам юноши, в его товарища выстрелили в упор. Собеседник издания назвал погибшего друга приятным человеком, который всегда был готов помочь окружающим советом или делом.

Стрельба в концертном зале в Crocus City Hall началась вечером 22 марта за несколько минут до начала концерта группы «Пикник».

Террористы в камуфляже и с автоматами в руках расстреливали посетителей одного за другим. Также они подожгли концертный зал. В результате атаки погибли 139 человек , в том числе три ребенка.