Спасатели заявили, что пострадавших больше нет под завалами в Crocus City Hall
Пострадавших под завалами после теракта в Crocus City Hall больше нет, как доложили спасатели губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву. Об этом сообщило РИА «Новости».
Воробьев заявил о завершении спасательных мероприятий , а также поиске пострадавших.
«Сразу могу заявить, что пострадавших больше нет под завалами», - доложил один из спасателей главе региона.
За это время была исследована территория в более чем в восемь тысяч квадратных метров. В поисках также участвовали кинологи, отряды «Центроспаса» и центра «Лидер».
Ранее МЧС России обновило предварительный список погибших в ходе теракта в Crocus City Hall, который вырос до 120 человек. Все данные были получены, исходя из результатов судебно-медицинских исследований.
До этого вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о работе над пересмотром некоторых действующих постановлений в области обеспечения безопасности социальных объектов, где работают «с большим скоплением людей». По ее словам, охране учреждений культуры и здравоохранения уделили особое внимание.