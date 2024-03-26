26 марта 2024, 21:06

Спасатели заявили, что пострадавших больше нет под завалами в Crocus City Hall

РИА «Новости»
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Пострадавших под завалами после теракта в Crocus City Hall больше нет, как доложили спасатели губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву. Об этом сообщило РИА «Новости».

Воробьев заявил о завершении спасательных мероприятий , а также поиске пострадавших.

«Сразу могу заявить, что пострадавших больше нет под завалами», - доложил один из спасателей главе региона.

За это время была исследована территория в более чем в восемь тысяч квадратных метров. В поисках также участвовали кинологи, отряды «Центроспаса» и центра «Лидер».

Ранее МЧС России обновило предварительный список погибших в ходе теракта в Crocus City Hall, который вырос до 120 человек. Все данные были получены, исходя из результатов судебно-медицинских исследований.

До этого вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о работе над пересмотром некоторых действующих постановлений в области обеспечения безопасности социальных объектов, где работают «с большим скоплением людей». По ее словам, охране учреждений культуры и здравоохранения уделили особое внимание.

Андрей Воробьев Москва Стрельба в Crocus City Hall
27 марта 2024, 01:14
Самолет вернулся во Внуково из-за танцев неадекватного пассажира
РИА «Новости»
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Авиалайнер компании Turkish Airlines, следовавший рейсом Москва — Стамбул, вернулся в аэропорт Внуково из-за диких танцев неадекватного пассажира на борту. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По словам очевидцев, мужчина начал что-то выкрикивать на английском языке и пританцовывать в салоне. Пилоты решили вернуться в аэропорт из-за его выходок.

Неадеквата и его двух его спутниц вывели из самолета сотрудники полиции. Свидетели также рассказали, что дебошир вел себя вызывающе уже у стойки регистрации.

«Парень громко слушал музыку с телефона, кричал что-то нечленораздельное и вообще вел себя странно», - уточнили они.

Пассажиры рейса ждут вылета в Турцию уже более полутора часов, уточнил канал. По его данным, лайнер вскоре должен вылететь из Внуково.

Ранее рейс Мурманск - Москва задержали из-за шутки пассажира, заявившего, что у него в рюкзаке находится бомба. После проверки выяснилось, что ни в его сумке, ни на борту самолета взрывного устройства не было.

Авиалайнер компании Turkish Airlines, следовавший рейсом Москва - Стамбул, вернулся в аэропорт Внуково из-за диких танцев неадекватного пассажира на борту. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Турция Самолеты Россия Аэропорт Внуково Стамбул
26 марта 2024, 23:04
Автора провокационных постов о теракте в Crocus City Hall арестовали
Freepik
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Смольнинский суд принял решение об аресте петербуржца Николая Конашенко на 14 суток за мелкое хулиганство. Об этом в своем Telegram-канале сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

По данным канала, вечером 25 марта Конашенок попал в отделение полиции, куда его привезли с Мытнинской улицы. Мужчина вел себя «неадекватно, кричал, размахивал руками и выражался нецензурной бранью». Прохожие напугались дебошира и вызвали полицейских.

Ближайшие две недели Николай Конашенок проведет под арестом. Ранее петербуржец попал в поле зрения правоохранителей после провокационных высказываний о теракте в Crocus City Hall.

Также стало известно, что генеральный директор АНО «Новая Голландия» в Санкт-Петербурге Роксана Шатуновская уволилась после постов ее супруга о теракте в Crocus City Hall. Позже Конашенок на фоне общественного резонанса извинился за свои слова.

Санкт-Петербург Суд Аресты Полиция
26 марта 2024, 21:43
Возле Crocus City Hall началась панихида по жертвам теракта
Телеканал «360»
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Панихида по жертвам теракта началась возле Crocus City Hall в Красногорске. Священник проводит церемонию у мемориала погибшим. По последним данным, в результате нападения террористов на концертный зал погибли 139 человек.

Ранее спасатели МЧС сообщили, что под завалами концертного зала больше нет пострадавших. Ведомство также опубликовало новый поименный список жертв - сейчас в нем 120 фамилий. Эти данные получены по результатам первых судебно-медицинских исследований.

Нападение на Crocus City Hall произошло вечером в пятницу, 22 марта. В концертный зал, в котором планировалось выступление группы «Пикник», ворвались террористы с автоматами. Они расстреливали всех на своем пути, после чего подожгли здание и попытались скрыться. Злоумышленников задержали в Брянской области - они двигались в сторону границы с Украиной.

Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что, согласно полученным данным от задержанных, в организации теракта принимала участие украинская сторона.

Священники МЧС РФ ФСБ Стрельба в Crocus City Hall
26 марта 2024, 20:52
Хинштейн разъяснил ситуацию с охраной Crocus City Hall
РИА «Новости»
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У ООО «ЧОП „КРОКУС ПРОФИ“», обеспечивавшего безопасность Crocus City Hall, была лицензия на оказание всего спектра охранных услуг до 2028 года. Об этом написал депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

В качестве доказательства того, что у охранники концертного зала могли иметь при себе оружие, он привел выдержку из закона «О частной детективной и охранной деятельности в России».

«Пункт семь это как раз „охрана объектов/имущества, а также обеспечение внутриобъектового и пропускного режима на объектах, в отношении которых установлены обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности“», - отметил он.

Парламентарий напомнил, что, согласно положению о лицензировании частной охранной деятельности, одним из обязательных требований для охраны объектов является наличие служебного оружия.

Crocus City Hall относился к таким объектам, и, не имея оружия, ЧОП не мог бы его охранять.

Ранее Хинштейн сообщил, что у охранников Crocus City Hall было оружие , которое хранилось в специальном помещении соседнего здания. Когда начался теракт, его не успели достать.

У ООО «ЧОП „КРОКУС ПРОФИ“», обеспечивавшего безопасность Crocus City Hall, была лицензия на оказание всего спектра охранных услуг до 2028 года. Об этом написал депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Депутаты Оружие Стрельба в Crocus City Hall

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