Спасатели вывели жительницу Уфы из горящей бани

Горение произошло в бане на площади 15 квадратных метров. Министерство опубликовало видео с работой пожарных. На кадрах видно, как специалисты расчищают пространство от сгоревших конструкций бани и выводят пожилую женщину в противогазе на улицу.

В МЧС отметили, что существовала угроза распространения огня на жилой дом и гараж. К работам привлекали 18 специалистов и семь единиц техники.

«Пострадавших нет. Причину пожара предстоит установить экспертам», - добавили представители службы.

Ранее в воскресенье, 14 января, сотрудники МЧС спасли пожилого жителя Хабаровского края, у которого случился инсульт в погребе. Пенсионера вытащили оттуда на носилках при помощи альпинистского снаряжения.