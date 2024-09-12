12 сентября 2024, 19:19

Спасатели вывели 45 человек из горящей многоэтажки в Москве

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Пожар охватил несколько квартир в многоэтажном доме в столичном Митино. Спасатели эвакуировали из здания 45 человек, сообщил источник 360.ru.

«Горели три квартиры на 12-13-м этажах. Эвакуировались 45 человек», - сказал он.

В настоящее время на месте ЧП продолжают работать пожарные. Информации о пострадавших не поступало.

По данным МЧС Москвы , балконы загорелись на Пятницком шоссе на уровне 12-14-го этажей. Пожар ликвидировали в 18:54. Для спасения людей использовали подъемный механизм.

Накануне пожар произошел в многоквартирном доме Дедовска.

Жильцы верхних этажей оказались отрезанными от выхода на улицу из-за густого дыма в подъезде. Спасатели оперативно эвакуировали взрослых, детей и домашних питомцев.

Пожары Москва
12 сентября 2024, 12:17
«Все было с мальчиком хорошо». Глава спортклуба Истры рассказал о внезапной смерти школьника
РИА «Новости»
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Тренировка по карате в спортивном клубе Истры закончился внезапной смертью семиклассника, который занимался спортом около шести лет. Как сообщил Telegram-канал Shot, школьник потерял сознание после поединка. Прибывшие на место медики констатировали смерть мальчика.

Руководитель спортивного фонда молодежи «Характер спортсмена» Алексей Годунов в комментарии 360.ru заявил, что пока не знает, что именно произошло с юным спортсменом, потому что пока не получил всю информацию от компетентных органов.

«Все было с мальчиком хорошо. Информации от врачей пока нет», - заявил он.

По данным Shot, в клубе заявили, что школьник был здоров и регулярно проходил медицинский осмотр. Жестких ударов в ходе поединка он не получал. Родители мальчика вины тренера не увидели, потому за своими учениками тот внимательно следил. Причину смерти мальчика установит экспертиза.

В конце декабря прошлого года в Первоуральске умер 14-летний участник открытого первенства по боксу. Причиной смерти школьника стала закрытая черепно-мозговая травма , которую юный спортсмен получил после ряда пропущенных ударов. В ходе боя мальчик потерял сознание. С ринга его забрали врачи, но спасти не успели. Подросток умер по дороге в больницу.

Спортсмены Истра Врачи Школьники
12 сентября 2024, 01:07
Тренер тайских «пещерных мальчиков» застрял на крыше дома
Unsplash
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Футбольный тренер Эккапол Чантавонг, который в 2018 году застрял с воспитанникам в пещере, вновь оказался в эпицентре стихийного бедствия. Проливные дожди затопили его район, и мужчине пришлось провести вечер на крыше дома, сообщила газета The Guardian.

Город Мае Сай на севере Таиланда пострадал от последствий тайфуна «Яги», который принес сильные дожди и наводнения. В зоне ЧС оказался дом Чантавонга. Ему вместе с девушкой и ее тетей пришлось подняться на крышу и переждать там вечер, пока вода не сошла до первого этажа.

«Я был напуган, но сказал себе, что должен сохранять спокойствие. Подождите и оцените ситуацию», - рассказал мужчина.

Когда вода спала, Чантавонг смог спуститься и осмотреться. Однако покинуть дом компании не удалось - сохранялось слишком сильное течение.

Справиться с волнением ему помог прошлый опыт. В 2018 году Чантавонг вместе со своими 12 воспитанниками из детской футбольной команды «Дикие кабаны» провели три недели под землей. Сильное наводнение заперло их в пещерном комплексе Тхам Луанг, сообщили «Известия». Эта история прогремела на весь мир, а выживших детей прозвали «пещерными мальчиками».

Наводнения Таиланд Экология
11 сентября 2024, 21:31
Российский священник пожаловался на травлю из-за якобы связи с ЛГБТ
РИА «Новости»
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Ленинский районный суд Ульяновской области в конце августа арестовал фигуранта первого в регионе уголовного дела о причастности к экстремистской организации ЛГБТ*. Обвиняемый попался в руки силовиков по подозрению в домогательствах. После этого в региональных пабликах появились списки причастных к запрещенному движению, куда включили иерея Александра Кечина из Инзы.

Сам священник заявил, что травлю организовал некий экстрасенс, которому он не дал два года назад заехать в город, а теперь тот начал мстить. Об этом Кечин заявил заявил в опубликованном на своей странице во «ВКонтакте» видеообращении.

По его словам, после начала травли к нему на службу перестали приходить люди. Якобы они получили некие видео с доказательствами его причастности к ЛГБТ*. Но сам он этих роликов никогда не видел, а всех людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией считает извращенцами.

«Толерантность - это нежелание, невозможность организма сопротивляться этому ужасу, который может его уничтожить», - заявил священник.

За сутки обращение священника собрало 15,2 тысячи просмотров и 82 комментария. Большая часть пользователей выразили Кечину свою поддержку.

В середине августа суд в Москве оштрафовал девушку, которая публиковала в социальных сетях ролики с поцелуями однополых пар. Проведенное по заказу следствия экспертиза установила, что видео содержат пропаганду нетрадиционных отношений, относящихся к ЛГБТ*. Суд признал опубликовавшую ролики виновной в пропаганде нетрадиционных отношений и выписал штраф.

*ЛГБТ - признанное в России экстремистским запрещенное движение.

Священники ЛГБТ Россия
11 сентября 2024, 20:27
«Добивал лежачего на лавке». Мать избитого в Зеленограде мальчика рассказала о нападении
Freepik
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В Зеленограде мужчина избил подростка, когда тот катался с другом на самокатах. В комментарии 360.ru мать пострадавшего мальчика рассказала, что нападение произошло после просьбы детей не кричать на них матом.

«Мальчики спокойно ехали на самокатах, проходивший мимо мужчина сказал одному из них: „Смотри, куда прешь“. Мальчик извинился. После этого незнакомец начал с ним разговаривать, выражаясь матерными словами. Тогда дети спросили, почему тот разговаривает так грубо. Этот мужчина развернулся и вовсе перешел на крик», - пояснила она.

Женщина отметила, что подростки попытались избежать конфликта, но в какой-то момент мужчина начал пинать одного из них.

«Мой сын вступился за друга. Началась потасовка, и дети разбежались в разные стороны. Однако этот неадекватный догнал моего ребенка, зажал его на лавке и добивал лежачего, несмотря на крики», - отметила собеседница 360.ru.

После нападения врачи диагностировали у несовершеннолетнего закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ссадины на лице и ушибы мягких тканей всего тела. Также у мальчика разорваны все мягкие ткани рта, поэтому первые сутки после избиения он не мог есть.

Сейчас состояние подростка улучшилось. Родители написали заявление в полицию. Они надеются, что мужчина понесет заслуженное наказание. Правоохранители проводят проверку.

Ранее москвич устроил стрельбу по самокатчикам. Стрелка разозлила компания, и он решил открыть по ней огонь. С травмами в больницу обратились два человека.

Дети Мужчины Полиция Избиения

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