Спасатели вывели 30 человек из полыхающей многоэтажки в Уфе

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По данным ведомства, утром 27 мая на улице Российская загорелась двухкомнатная квартира на втором этаже многоквартирного жилого дома.

Прибывшие на вызов сотрудники регионального МЧС начали спасать жильцов. Из-за сильного задымления специалистам пришлось провести тактическую вентиляцию, чтобы эвакуировать людей. В итоге из горящего здания удалось вывести 30 человек.

Пожарные локализовали возгорание и потушили открытое пламя на площади в 60 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало. Все причины и обстоятельства пожара установят эксперты.

Представители МЧС добавили, что внутри сгоревшей квартиры стены и конструкции не обрушились. Однако из-за резких конвективных процессов во время пожара выбило стекла в окнах. Специалисты не обнаружили каких-либо посторонних предметов, которые могли спровоцировать взрыв.

Накануне в Астрахани огонь охватил 400 «квадратов» нежилого здания. На место прибыли 95 пожарных, которые за два часа ликвидировали открытое горение.