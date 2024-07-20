20 июля 2024, 17:31

Спасатели вытащили трех утопленников из карьера в Улан-Удэ

РИА «Новости»
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Тела трех утонувших мужчин подняли спасатели из карьера в микрорайоне Тулунжа в Улан-Удэ. Об этом сообщила пресс-служба республиканского главка МЧС.

В ведомстве подчеркнули, что рядом с водоемом стоит знак. Он указывает, что купание в карьере запрещено. Но это не остановило местных жителей, которые бросились в воду. В результате на поверхность никто не всплыл.

В пресс-службе попросили жителей не использовать для купания необорудованные места из-за огромных рисков для жизни. Кроме того, не стоит идти в водоем после употребления алкоголя. Также спасатели попросили не пренебрегать правилами безопасности во время отдыха у водоемов и внимательно следить за детьми.

Начальник поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга Юрий Данчук заявил, что с начала года в городе утонули 10 взрослых и один ребенок. По его словам, все смертельные случаи произошли в местах, не оборудованных для купания.

Спасатели МЧС РФ Россия Водоемы
20 июля 2024, 17:40
Енот на поводке попал в беду в Москве-реке. На помощь послали катер
Unsplash
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Домашнего енота спасают в Москве близ Братеевского моста. О происшествии с животным сообщил источник 360.ru.

По его информации, енот находится в Москве-реке, достать его самостоятельно владелец не может. Питомец был на поводке и, судя по всему, зацепился им, возможно, за камень, пояснил собеседник 360.ru.

На помощь еноту направили спасателей на катере, добавил он.

Животные Москва
20 июля 2024, 16:36
Пневматики основных опор шасси разорвало у Ан-24 при посадке в Якутии
РИА «Новости»
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Разрыв пневматиков основных опор шасси произошел у самолета Ан-24 при посадке в аэропорту Мирного в Якутии. На борту находились 53 человека. В обстоятельствах случившегося разбирается комиссия Росавиации, заявил в Telegram-канале пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

В Мирный Ан-24 прилетел около 08:00 20 июля из Ленска. Во время посадки у воздушного судна разрушились несколько пневматиков основных опор шасси.

На борту самолета находились четыре члена экипажа и 49 пассажиров. Никто из них не пострадал, подчеркнул Кореняко.

После ЧП Ан-24 отбуксировали на стоянку. С 08:40 до 09:10 аэропорт закрывали на прием и выпуск самолетов. По данным Росавиации, в этот период уходов воздушных судов, летевших в Мирный, на запасные аэродромы не было.

«Расследование будет вестись в соответствии с Правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации», - подчеркнул Кореняко.

Ключевой целью расследования он назвал установление причин случившегося и принятие мер по их предотвращению в будущем.

Также в обстоятельствах ЧП разбирается якутский следственный отдел на транспорте, заявили в Восточном МСУТ СК. Проверку проводят по признакам преступления по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Авиация Якутия
20 июля 2024, 15:37
«Хотите, наденьте на меня наручники». Мэр Краснодара вышел к бастующим
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Оставшимся без водоснабжения и электроэнергии жителям Краснодара привезут техническую и питьевую воду, подвоз будет проходить до окончания ремонтно-восстановительных работ. Об этом на встрече с бастующими жильцами некоторых жилищных комплексов заявил мэр города Евгений Наумов.

Жители этих домов остались практически на сутки без воды и электричества, уточнило РИА «Новости». Поэтому вышли и перекрыли движение, чтобы привлечь внимание к проблеме.

«Нахожусь сейчас на улице Краеведа Соловьева, где люди остались без воды и света из-за аварии на электросетях. Ведутся работы по устранению аварии, новый кабель к домам тянут параллельно. Обеспечили подвоз питьевой и технической воды к домам по Крузенштерна, 6, и Краеведа Соловьева, 6. Он будет продолжаться до восстановления электроснабжения и конца ремонтных работ», - написал мэр в Telegram-канале.

На встрече с жильцами Наумов пообещал, что останется с ними до момента завершения работ, отметил Telegram-канал Baza.

«Хотите, если вам так будет спокойнее, привяжите меня наручниками к столбу. Я буду с вами здесь, пока не включат электроснабжение в вашем районе», - сказал он.

Ранее стало известно, что в Ялте, Севастополе, Геленджике и Пятигорске пропадал свет из-за аварий.

Краснодар Электричество
20 июля 2024, 14:19
Два пассажирских автобуса столкнулись в Ижевске, есть пострадавшие
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В результате столкновения двух автобусов в Ижевске пострадали шесть человек. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Удмуртии.

Авария произошла рано утром 20 июля на Удмуртской улице. Водитель МАЗ 1984 года рождения наехал на опору линий электропередачи и столкнулся с еще одним автобусом под управлением мужчины 1979 года рождения, который двигался в попутном направлении.

В больницу с травмами отвезли шестерых пассажиров из автобуса виновника аварии. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства происшествия, проводится проверка.

Днем ранее в Саратове произошло тройное ДТП , в которое попали троллейбус, грузовой автомобиль и легковушка. Всего в аварии пострадали 11 человек.

Кроме того, три человека пострадали и двое погибли в аварии с участием легковушки и «Газели» на трассе М-2 в Подольске.

ДТП Автобусы

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