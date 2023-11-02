Спасатели вытащили из Москвы-реки упавшую с Крымского моста девушку

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Спасателям удалось поднять пострадавшую на катер всего через четыре минуты после происшествия, примерно в 50 метрах от берега. Температура воды была около пяти градусов.

«В 01:01 поступила информация о падении с Крымского моста в Москву-реку девушки 2003 года рождения», - отметили в сообщении.

После оказания первой помощи девушку передали врачам скорой помощи. Позже ее отправили в институт имени Склифосовского.

Обстоятельства произошедшего установит оперативно-следственная группа.

Ранее мужчина упал с моста на северо-востоке Москвы. Пострадавшего передали медикам с подозрением на перелом таза.