02 ноября 2023, 14:53

Спасатели вытащили из Москвы-реки упавшую с Крымского моста девушку

Департамент ГОЧСиПБ города Москвы
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В ночь на четверг, 2 ноября, двадцатилетняя девушка упала с Крымского моста в центре Москвы. Ее удалось вытащить из воды, сообщило РИА «Новости».

Спасателям удалось поднять пострадавшую на катер всего через четыре минуты после происшествия, примерно в 50 метрах от берега. Температура воды была около пяти градусов.

«В 01:01 поступила информация о падении с Крымского моста в Москву-реку девушки 2003 года рождения», - отметили в сообщении.

После оказания первой помощи девушку передали врачам скорой помощи. Позже ее отправили в институт имени Склифосовского.

Обстоятельства произошедшего установит оперативно-следственная группа.

Ранее мужчина упал с моста на северо-востоке Москвы. Пострадавшего передали медикам с подозрением на перелом таза.

МЧС РФ Москва 2023
02 ноября 2023, 14:54
Мужчину задержали в Москве по подозрению в публичном оправдании терроризма
Фото: Telegram-канал СКР Москвы
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В Южном округе Москвы силовики задержали 34-летнего мужчину. Он проходит по делу о публичном оправдании террористической деятельности в интернете, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что подозреваемый летом прошлого года в одном из Telegram-каналов под постом оставил комментарий, содержимое которого оправдывало терроризм. Текст выявили следователи вместе с оперативниками.

Мужчине уже предъявили обвинение. В его доме провели обыски. Сейчас правоохранители решают вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого.

Ранее редактора интернет-издания SOTA Анну Лойко обвинили в оправдании терроризма. Следственные органы возбудили уголовное дело из-за вышедшей несколько лет назад статьи о членах группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*.

* «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» - запрещенная в России террористическая организация.

Задержания Терроризм Москва 2023
02 ноября 2023, 14:00
Вестибюль станции метро «Новогиреево» закрыли в Москве по требованию полиции
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Восточный вестибюль станции метро «Новогиреево» (выходы 1-4) в Москве закрыли. Об этом сообщила пресс-служба столичного дептранса.

Пассажирам рекомендовали пользоваться входами 5-8 западного вестибюля станции.

Закрыть станцию потребовала полиция. О причинах закрытия не сообщалось.

Ранее пассажиров срочно эвакуировали с Киевского вокзала в Москве.

Часть пути на салатовой ветке метро столицы временно закрывали после столкновения поездов, причиной которого назвали ошибку машиниста.

Кроме того, более 20 рейсов задержали в трех московских аэропортах.

Также Москвичей предупредили об отмене движения трамваев по Шаболовке на выходных. Временные неудобства будут связаны с реконструкцией трамвайного депо имени Апакова.

Метро Москва 2023
02 ноября 2023, 13:35
Отцом ребенка шестиклассницы из Ленобласти оказался 15-летний школьник — СМИ
Unsplash
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Шестиклассница обратилась к врачам в Ленинградской области из-за болей в животе. Медицинские работники сказали 12-летней девочке, что она ждет ребенка. Его отцом может быть восьмиклассник-двоечник, сообщил Telegram-канал Mash.

Врачи предупредили девочку об угрозе выкидыша и определили срок беременности - 18 недель. Гинеколог также диагностировал возможность преждевременных родов, шестиклассницу госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Беременность оказалась сюрпризом для обоих несовершеннолетних родителей. По данным издания, отцом ребенка оказался 15-летний восьмиклассник, с которым девочка встречалась на протяжении полугода. В отличие от школьницы, которая прилежно училась и активно занималась в кружках, подросток был двоечником, уточнили авторы статьи.

Областная прокуратура начала проверку после информации о беременности и госпитализации девочки.

Ранее в Красноярске от 14-летнего подростка забеременела 10-летняя школьница. Она обратилась к врачу из-за болей в животе. Результаты обследования у гинеколога показали, что девочка находилась на шестом месяце беременности.

Дети Ленинградская область Школьники Медицина
02 ноября 2023, 11:41
Бойца MMA задержали с неизвестным веществом в Москве — СМИ
Фото: «МВД Медиа»
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В Центральном округе Москвы полицейские задержали Кирилла Самброса, который является бойцом Hardcore Fighting и участником бойцовской лиги «Наше Дело». У спортсмена нашли неизвестное вещество, сообщил Telegram-канал Baza.

По данным издания, задержание прошло ночью рядом с домом на Шмитовском проезде. Сотрудники полиции остановили такси, в салоне которого сидел 25-летний спортсмен.

Он занервничал, полицейские начали досмотр. В итоге у бойца нашли сверток с неизвестным веществом. Подозрительную находку отправили экспертам на исследование.

В Сети также появились кадры задержания бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева. На ролике видно, как во время досмотра правоохранители изъяли у 42-летнего спортсмена пакет с полкило порошкообразного вещества, которое оказалось производным N-метилэфедрона.

Наркотики Задержания Спортсмены Москва 2023

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