Спасатели вытащили из Москвы-реки упавшую с Крымского моста девушку
В ночь на четверг, 2 ноября, двадцатилетняя девушка упала с Крымского моста в центре Москвы. Ее удалось вытащить из воды, сообщило РИА «Новости».
Спасателям удалось поднять пострадавшую на катер всего через четыре минуты после происшествия, примерно в 50 метрах от берега. Температура воды была около пяти градусов.
«В 01:01 поступила информация о падении с Крымского моста в Москву-реку девушки 2003 года рождения», - отметили в сообщении.
После оказания первой помощи девушку передали врачам скорой помощи. Позже ее отправили в институт имени Склифосовского.
Обстоятельства произошедшего установит оперативно-следственная группа.
Ранее мужчина упал с моста на северо-востоке Москвы. Пострадавшего передали медикам с подозрением на перелом таза.