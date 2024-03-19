Спасатели выехали на место обрушения горных пород в шахте в Амурской области
В Амурской области горноспасатели МЧС России выехали, чтобы провести поисково-спасательную операцию. На руднике в Зейском муниципальном округе 18 марта произошло обрушение горных пород, сообщили в пресс-службе ведомства.
В общей сложности к месту ЧП направили 25 специалистов на четырех машинах. Под завалами могут находиться около 13 человек.
Представители предприятия сообщили, что по вентиляционному уклону следует группа спасателей разреза. Сотрудники МЧС восстанавливают связь, проводят механизированную расчистку транспортного уклона.
В Амурскую область из Хабаровского края также вылетел вертолет МЧС России. Спасатели привезли с собой специальное оборудование для устранения последствий обрушения горных пород на руднике.