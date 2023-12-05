Спасатели выехали на хлопок в квартире на западе Москвы

Вызов в экстренные службы поступил в 07:08. Очевидец услышал в квартире дома на Новоорловской улице хлопок, потом увидел, как из нее пошел дым. Спасатели выехали к месту ЧП и провели разведку.

Загорелись личные вещи и мебель в сильно захламленной квартире на пятом этаже 14-этажного дома. К 07:25 огонь потушили, еще через 15 минут потушили. Площадь пожара составила пять квадратных метров. Из ванной спасли хозяина квартиры, его осмотрят медики.

На восьмом этаже жилого дома на Садово-Самотечной улице в центре Москвы горели электрощиток и вещи. Жильцы дома пожаловались на едкий дым. Огонь потушили на площади четырех квадратных метров, эвакуировали одного человека.