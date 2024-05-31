Спасатели в Москве вскрыли квартиру и обнаружили тело актера Липинского
Спасатели вскрыли московскую квартиру актера Дмитрия Липинского после приезда полиции. В помещении обнаружили тело мужчины, сообщил источник 360.ru в экстренных службах.
Дмитрий Липинский не вышел в пятницу на работу, перестал отвечать на звонки. Также он не открывал дверь квартиры. Мать предположила, что ему стало плохо.
Прибывшие спасатели вызвали полицию , чтобы вскрыть дверь квартиры. Работали слесарным инструментом. В помещении полиция обнаружила тело хозяина квартиры.