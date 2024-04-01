01 апреля 2024, 18:44

Спасатели уточнили число жертв ДТП с поездом и автобусом под Ярославлем

РИА «Новости»
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В результате ДТП в Ярославской области, по уточненным данным, погибли семь человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Среди пострадавших - машинист поезда. Всего на месте работают 38 спасателей и 17 единиц спецтехники.

До этого в МЧС сообщили о восьми погибших. ДТП произошло в 14:40 на переезде, оснащенном автобарьерами и шлагбаумами. Там столкнулись поезд и автобус. Состав следовал из Архангельска в Москву, автобус - из Переславля в Бектышево. По словам очевидцев, маршрутка заглохла на переезде.

Представители Северной железной дороги заявили, что причиной аварии стал выезд маршрутки на пути перед поездом. Машинист применил экстренное торможение, но из-за недостаточного расстояния столкновения не удалось избежать. Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту случившегося.

Спасатели ДТП Дороги Поезда
01 апреля 2024, 18:51
Сотрудники МЧС ликвидировали последствия пожара на заводе в Подмосковье
Пресс-служба МЧС
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Экстренные службы полностью устранили последствия пожара в на территории завода «Электроизолит» в Хотькове. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Пожар вспыхнул в производственном цеху подмосковного предприятия, огонь охватил крышу здания. Сотрудники МЧС оперативно потушили возгорание и устранили его последствия. В результате ЧП никто не пострадал.

По информации пресс-службы, пожарные ликвидировали открытое горение на площади в 150 квадратных метров. Для тушения МЧС задействовало 53 спасателей и 17 единиц техники. Пожару присвоили второй ранг сложности.

«Электроизолит» является одним из крупнейших многопрофильных заводов в Подмосковье. Предприятие выпускает различные изоляционные материалы, в том числе системы изоляции турбогенераторов и гидрогенераторов.

Ранее представитель администрации Сергиево-Посадского городского округа подтвердил информацию о пожаре. Он рассказал «360», что из здания экстренно эвакуировали 10 человек.

Спасатели Пожары МЧС РФ Сергиев Посад Заводы
01 апреля 2024, 17:56
Состояние тяжелое. Избитого в Москве героя СВО внезапно выписали из больницы
Телеканал «360»
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Избитого возле московского кафе героя СВО Марата Дерябина неожиданно выписали из больницы, хотя его состояние осталось прежним. Об этом «360» рассказал его родственник Максим.

Ранее знакомая Марата назвала нападение на него бесчеловечным.

«Вчера вместе с кумой ездил к Марату, общались с ним, состояние было, конечно, очень тяжелое. С врачом разговаривал, он говорил, что после второй пункции все еще повышенный цитоз наблюдается, нужно вести дальше наблюдение. А сегодня Марат звонит и говорит, что у него врач поменялся, и в срочном порядке его выписывают», - сообщил мужчина.

Родственник посоветовал Марату не выписываться, но тот ответил, что его «отправляют домой», и добавил, что состояние у него «как было, так и есть».

По словам Максима, у Дерябина диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, двойной перелом основания черепа, кровоизлияние в мозг, множественные гематомы на лице и переломы скул со смещением.

Собеседник «360» подтвердил, что конфликт возник во время проводов Марата - ему предстояло вернуться на СВО. Однако, по словам Максима, все началось со ссоры двух девушек.

«Марат просто сказал: „Угомонитесь, не нужны нам здесь никакие конфликты, мы спокойно отдыхаем, все хорошо“. <…> Одной девушке не понравилось, что Марат влез, она ему что-то сказала. Он не стал на это обращать внимания, но за нее решил вступиться ее кавалер, вывести Марата на улицу один на один и поговорить», - пояснил мужчина.

В итоге все вылилось в массовое нападение. Максим уточнил, что в отношении двоих из троих нападавших возбудили уголовное дело. По словам собеседника «360», виновники пытались договориться с Маратом и его семьей, чтобы не доводить до уголовного дела.

«Один из нападавших приехал в больницу с отцом и с братом, говорил, что у них много связей, обещали поставить его на ноги, отдать деньги. <…> Выходили на жену, пытались с ней встретиться. Пытались со мной на связь выйти, но <…> мы заднюю давать не собираемся», - подчеркнул родственник избитого.

Уголовное дело Больницы Врачи
01 апреля 2024, 17:35
Прокуратура организовала проверку после разрушения моста под Истрой
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Прокуратура Московской области организовала проверку после частичного разрушения моста рядом с деревней Троица в городском округе Истра. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Истринской прокуратуре поручили выяснить все обстоятельства случившегося. Специалисты проверят работу ответственных за содержание и ремонт сооружения.

«По результатам проверки, при наличии нарушений, будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на их реальное устранение», - добавили в пресс-службе.

Доступ людей к домовладениям и проезд экстренных служб обеспечили. Подмосковная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств случившегося.

По просьбе жителей ремонт моста начался в Подольске. Сейчас специалисты готовятся к работам, обустраивают сигнальные столбики и освещение. На переправе отремонтируют шов, переходные плиты и гидроизоляцию.

Прокуратура РФ Истра
01 апреля 2024, 17:32
Пассажиров Курского вокзала в Москве вывели на время работы правоохранителей
РИА «Новости»
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Пассажиров Курского вокзала в столице временно вывели на улицу, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги. Там добавили, что ситуация не повлияла на движение поездов.

«На время работы правоохранительных органов на Курском вокзале Москвы проводится оповещение пассажиров. Все они выведены с территории вокзала», - отметили в МЖД.

Там уточнили, что через третий тоннель в обход вокзала организовали проход.

Днем 1 апреля поступило сообщение о якобы минировании Курского вокзала и торгового центра «Атриум», сообщило издание msk1.ru. Один из очевидцев рассказал, что посетителей зданий попросили выйти, они направились на другую сторону Садового кольца.

Подобные угрозы поступали в адрес торгового центра «Миля» на юго-востоке столицы. Днем 30 марта из ТЦ эвакуировали посетителей.

Поезда Полиция Москва

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