Спасатели стали наращивать группировку в зоне паводка в Якутии

Активна фаза ледохода наблюдается на территориях Кобяйского, Намского, Мегино-Кангаласского районов и Якутска. Протяженность составила 280 километров, за сутки ледоход продвинулся на 105 километров. Подтопленными остаются 354 жилых дома и 492 придомовых участка.

«В регионе уже задействованы четыре оперативные группы МЧС России. Еще 30 специалистов и четыре единицы техники убыли в Намский район», - заявили в ведомстве.

Спасатели направили основные усилия на оказание помощи при отселении жителей, укрепление и наращивание дамб и отсыпку дорожного полотна. За сутки в превентивных целях для разрушения ледовых полей провели взрывные работы.

Пострадавший от паводков жилой фонд в России необходимо восстановить до конца лета , заявил президент Владимир Путин. Нужно не только оценить ущерб, но и осушить территории.