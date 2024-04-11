Спасатели срежут решетки на окнах для госпитализации пациента весом в 300 кг в Москве

Жителю Москвы стало плохо. Прибывшие к нему фельдшеры установили, что у 54-летнего пациента сердечная недостаточность. Однако медики не смогли самостоятельно его госпитализировать. Вес мужчины - более 300 килограммов. Он ограничен в движении, а носилки его не выдержат. Также пациент не только не поместится в карету скорой медицинской помощи, но его не могут даже вынести из жилья через двери.

Бригада медиков вызвала на место спасателей МЧС. Им придется срезать решетки на окнах, чтобы вынести пациента из квартиры и отвезти в больницу.

В начале апреля жителя Московской области чудом спасли. Он попал под поезд на станции «Щербинка» , его зажало между платформой и вагоном.