30 июня 2024, 07:39

Спасатели справились с огнем на площадке по утилизации отходов в Нижнем Новгороде

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Спасатели справились с огнем на производственной площадке по утилизации отходов в Нижнем Новгороде. Открытое горение ликвидировали на площади 500 «квадратов», сообщила пресс-служба управления МЧС по региону около 06:30.

«В настоящее время пожар локализован и ликвидировано открытое горение на площади 500 квадратных метров», - говорится в заявлении.

Спасатели работают над полной ликвидацией последствий пожара. Никто не погиб и не пострадал.

Площадка на Московском шоссе заполыхала ночью. Прибывшие пожарные обнаружили, что горят емкости.

Ранее, 29 июня, возгорание произошло в многоэтажном доме в Москве на Алтуфьевском шоссе. Пламя охватило территорию в 10 квадратных метров. По данным источника 360.ru, пожар в разной степени затронул три квартиры. Его потушили, сведений о пострадавших не поступало.

Спасатели Пожары МЧС РФ
30 июня 2024, 08:03
Грузовик наехал на детей в Сахалинской области, пострадали четверо
Пресс-служба Следственного комитета
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В селе Взморье в Сахалинской области грузовик наехал на четырех детей, которые шли по краю проезжей части. Трех девочек пришлось госпитализировать, одна из них в тяжелом состоянии, за ее жизнь борются врачи, сообщил губернатор Валерий Лимаренко в Telegram-канале.

По предварительным данным, мужчина был пьян. В пресс-службе СУ СК по региону уточнили, что четвертый пострадавший ребенок находится на амбулаторном лечении. Устанавливаются обстоятельства аварии, следователи назначили судебные экспертизы. Подозреваемого задержали, решается вопрос о его аресте.

Борьба за жизнь одной из пострадавших шла всю ночь, уточнили в Минздраве Сахалинской области.

Ее несколько часов оперировали, теперь проводится гемотрансфузия (суть процедуры во внутривенном введении в организм донорской крови или ее компонентов). Состояние двух других детей оценили как среднетяжелое, их срочно транспортировали в детскую областную больницу.

«Тактика лечения обрабатывается в постоянном режиме, по результатам состояния. Контроль за показателями осуществляют ведущие специалисты, врачи делают все возможное для спасения жизни ребенка», - подчеркнули в пресс-службе Минздрава по региону.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 53-летнего водителя. Его заподозрили в нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью (часть 2 статьи 264 УК РФ). Максимальная санкция - семь лет лишения свободы.

«Одна из пострадавших девочек до сих пор находится в тяжелом нетранспортабельном состоянии в Долинской больнице. <…> Поручил привлечь лучших специалистов. Из областных медучреждений в район направлены сосудистый хирург и реаниматолог», - рассказал глава региона.

По информации Госавтоинспекции области, авария произошла в 21:40 29 июня. Водитель Toyota Dyna ехал по улице Приморской, не справился с управлением и сбил четырех пешеходов, которым было от восьми до 12 лет. Полицейские начали проверку по факту аварии.

Уголовное дело Дети Грузовики ДТП СК РФ Следственный комитет России
30 июня 2024, 04:42
Сбивший четырех девочек водитель грузовика на Сахалине отказался проверяться на алкоголь
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Трех девочек отправили в больницу после ДТП с грузовиком в Сахалинской области. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального Минздрава.

«Около 00:00 в Долинскую ЦРБ поступили три девочки, получившие травмы в результате ДТП во Взморье. Состояние двух детей оценивалось, как средней степени тяжести <…> Третья девочка находится в крайне тяжелом нетранспортабельном состоянии», - заявили в публикации ведомства.

Там отметили, что девочек госпитализировали. Чтобы помочь третьей пострадавшей в Долинск приехали врачи Сахалинской областной клинической и детской областной больниц. Они провели операцию на месте. Процедура длилась несколько часов. Сейчас проводят переливание крови. Врачи прикладывают все усилия для спасения маленькой пациентки.

Как сообщили в Госавтоинспекции по региону, 53-летний водитель Toyota Dyna не справился с управлением и наехал на четырех детей. При этом мужчина отказался проходить медосвидетельствование.

Ранее в Ленинградской области женщина за рулем насмерть сбила семиклассника. По неуточненным данным, она пыталась избежать наезда на другого пешехода.

Грузовики Алкоголь Водители
30 июня 2024, 03:30
Мощный пожар разгорелся на площадке по утилизации отходов в Нижнем Новгороде
Пресс-служба МЧС
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Пожар начался на производственной площадке по утилизации отходов на Московском шоссе в Нижнем Новгороде. Об этом заявили в Telegram-канале регионального МЧС.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение емкостей. Пожарно-спасательные подразделения привлекаются по рангу пожара № 2», - отметили в публикации службы.

По неуточненной информации, в ходе происшествия никто не погиб и не пострадал. Сейчас спасатели тушат огонь.

Ранее пожар случился в многоэтажке на Алтуфьевском шоссе в Москве. Очевидцы видели открытое горение и клубы густого черного дыма. Огнеборцы не сразу смогли попасть в горящую квартиру, потому что она была сильно захламлена. Как отметили в МЧС, пламя охватило 10 квадратных метров.

Пожары Мусор
30 июня 2024, 03:21
Доплыла сама. В Петербурге нашли семилетнюю девочку, пропавшую в Финском заливе
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Семилетнюю девочку, пропавшую в акватории Финского залива, нашли в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.

Девочка каталась на лодке вместе с отцом и ее 13-летним братом, когда мальчик случайно выпал за борт. Мужчина не раздумывая прыгнул за ним в воду, оставив семилетнюю дочь на лодке. Когда отец с сыном выбрались на берег, то обнаружили на берегу свое судно пустым.

После почти пяти часов поисков, дочь нашли в прибрежной зоне. Оказалось, что лодку начало уносить течением, девочка смогла сама доплыть до берега. Ее отправили в больницу.

На месте происшествия работали спасатели и психологи МЧС России.

Ранее семилетний мальчик умер во время похода на острове Путсаари. Как отметили в МЧС, взрослые с детьми проводили время на берегу Ладожского озера. Один из ребят пропал из виду. Потом мальчика нашли в воде, спасти ребенка не удалось.

Санкт-Петербург Дети

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