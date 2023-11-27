Спасатели сообщили о четырех пострадавших во время шторма в Крыму

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«Из-за непогоды четыре человека пострадали, один пропал без вести», - объявила пресс-служба.

В зоне подтопления оказались 100 гостевых, 93 жилых и подвалы двух многоквартирных домов в Евпатории и Сакском районе. Пять многоквартирных домов остались без теплоснабжения. Спасатели эвакуировали 311 человек, в том числе 43 ребенка. Из них 71 человек отправился в пункты временного размещения.

Трое в Севастополе получили травмы, сообщило МЧС России. Из Краснодарского края информация о пострадавших не поступала.

Советник главы Крыма Олег Крючков заявил журналистам, что погиб один житель села Морское под Судаком.

Сестра мужчины рассказала «360», что он ушел посмотреть на шторм.