Спасатели сообщили о четырех пострадавших во время шторма в Крыму
В Крыму из-за сильного ветра и подтоплений эвакуировали 311 жителей. Пострадали четыре человека, один пропал без вести. Об этом сообщило региональное управление МЧС России.
«Из-за непогоды четыре человека пострадали, один пропал без вести», - объявила пресс-служба.
В зоне подтопления оказались 100 гостевых, 93 жилых и подвалы двух многоквартирных домов в Евпатории и Сакском районе. Пять многоквартирных домов остались без теплоснабжения. Спасатели эвакуировали 311 человек, в том числе 43 ребенка. Из них 71 человек отправился в пункты временного размещения.
Трое в Севастополе получили травмы, сообщило МЧС России. Из Краснодарского края информация о пострадавших не поступала.
Советник главы Крыма Олег Крючков заявил журналистам, что погиб один житель села Морское под Судаком.
Сестра мужчины рассказала «360», что он ушел посмотреть на шторм.