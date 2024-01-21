21 января 2024, 05:13

Спасатели сняли женщину с карниза балкона в Екатеринбурге

РИА «Новости»
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Сотрудники МЧС спасли жительницу Екатеринбурга, забравшуюся на карниз балкона в микрорайоне Вторчермет. Об этом сообщил Telegram-канал «4 канал | Екатеринбург | Новости».

Неизвестно, по какой причине женщина решила вылезти с балкона, но ей повезло, потому что прибывшие на место спасатели смогли затащить ее в квартиру до того, как она могла сорваться вниз.

«Все произошло на улице Патриса Лумумбы, 38», - уточнил канал.

Позже опубликовали видео спасения женщины, которое сняли очевидцы. На канале отметили, что экстренные службы профессионально сработали.

Ранее мужчина выпал с седьмого этажа жилого дома в Москве, когда развешивал постиранное белье на балконе. Он неудачно споткнулся.

В конце 2023 года москвич ошибочно принял вернувшегося поздно домой сына подруги за сотрудника правоохранительных органов и выпрыгнул с балкона пятого этажа жилого дома на Ивантеевской улице в столичном районе Богородское.

МЧС РФ Женщины Екатеринбург
21 января 2024, 03:59
Угольный терминал загорелся в Ленинградской области
Скриншот видео
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Пожар произошел на угольном терминале компании «Новатэк» в порту Усть-Луга. Об этом сообщил Губернатор Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

По данным чиновника, сотрудников компании эвакуировали, в результате пожара никто не пострадал. К тушению привлечены силы МЧС и Леноблпожспаса.

«В Кингисеппском районе введен режим повышенной готовности. Глава администрации района Юрий Запалатский ведет заседание оперативного штаба», - сообщил Дрозденко.

Telegram-канал Mash сообщил со ссылкой на свой источник, что перед началом пожара раздались два взрыва. Причину пожара установят экстренные службы.

В пятницу, 19 января пожар произошел на нефтебазе в Клинцах Брянской области. Оперативные службы эвакуировали 32 человек из близлежащих частных домов, сообщил глава региона Александр Богомаз. Для тушения огня привлекли пожарный поезд.

Пожары Ленинградская область Заводы
21 января 2024, 01:41
Двух рэперов задержали на концерте в Петербурге
РИА «Новости»
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Рэперов Baby Melo и Badri задержали в петербургском клубе «Гигант-холл» прямо во время концерта. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, полиция ворвалась в клуб во время исполнения одной из песен и задержала артистов. Исполнителей в наручниках отвели в автозак и отправили в отделение.

Точная причина появления правоохранительных органов неизвестна. По одной из версий, рэперов задержали за мат на сцене, по другой - за то, что на концерте избили девушку.

По данным «Фонтанки» , на концерте также задержали зрителей. Всего 17 человек отвезли в отделение полиции.

Под псевдонимом Baby Melo выступает 15-летний грузинский музыкант Гога Меладзе. А Badri - уроженец Санкт-Петербурга Орхан Ахмедов.

В декабре рэпера VACIO (Николай Васильев) арестовали на 15 суток и оштрафовали на 200 тысяч рублей после того, как музыкант появился на скандальной «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой в одном лишь носке, прикрывающем гениталии. После освобождения VACIO отправился в военкомат , прошел медкомиссию и встал на воинский учет.

Санкт-Петербург Концерты Полиция
21 января 2024, 01:36
Подростки сбросили железную балку на автомобиль на Урале
Freepik
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Подростки сбросили железную балку с крыши многоэтажного дома в городе Верхняя Пышма в Свердловской области. Она упала на припаркованный автомобиль, проломив лобовое стекло, сообщили в Telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».

По словам местной жительницы, пострадавшей от действий подростков, она припарковала автомобиль возле дома № 14 на улице Александра Козицына. Вечером в среду, 17 января, молодые люди, предположительно, несовершеннолетние, сбросили опасный предмет с дома напротив.

«Такая балка могла попасть на прохожих, так как происшествие случилось в 20:35», - заявила девушка.

По ее словам, она уже написала заявление в полицию.

Подростки попали на запись камеры видеонаблюдения, полицейские ее проанализируют, отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, для установления личностей нарушителей также опросят местных жителей. Помимо этого, полицейские выяснили, что на машину упал «фрагмент, оторванный с балкона».

Ранее конфликт со стрельбой произошел у ТРК «Жемчужная плаза» в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Компания подростков выстрелила в лицо 18-летнему юноше из травматического пистолета.

Дети Екатеринбург Машины Полиция
21 января 2024, 00:51
Средства ПВО сбили два украинских дрона над Тульской областью
РИА «Новости»
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Российские системы противовоздушной обороны дважды отразили атаку украинского беспилотника над Тульской областью, второй был уничтожен. Об этом сообщило в своем Telegram-канале Минобороны РФ.

Беспилотники Россия ПВО

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