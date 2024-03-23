Спасатели смогли зайти в зрительный зал Crocus City Hall, который был эпицентром пожара

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Он отметил, что остались отдельные очаги пожара, но в основном огонь ликвидировали.

«Спасатели смогли зайти в зрительный зал, где долгое время была высокая температура и где, по всей видимости, был эпицентр пожара», - написал глава региона.

Крыша над зрительным залом рухнула. Спасатели продолжают разбор завалов.

У здания Crocus City Hall волонтеры собирают гуманитарную помощь для пострадавших и медиков. Люди приносят воду, медикаменты и предметы первой необходимости. Волонтеры готовы работать столько, сколько потребуется.