Спасатели разобрали более 90 кубических метров завалов в Crocus City Hall
Спасатели МЧС России за день разобрали более 90 кубических метров завалов в сгоревшем после теракта здании Crocus City Hall. Об этом проинформировала пресс-служба министерства.
В работах заняты аэромобильные группировки Центра «Лидер» и отряда «Центроспас» МЧС России, а также кинологи. Применяются робототехнические комплексы.
В сообщении указали, что на горячую линию ведомства 8-800-775-17-17 поступило почти 1300 обращений.
На официальном сайте МЧС России появился дополненный список погибших в концертном зале Crocus City Hall. Всего в нем 29 фамилий. Перечень будет расширяться по мере подтверждения личностей погибших судмедэкспертами.
Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области сообщила , что в результате теракта в Crocus City Hall пострадали 140 человек.