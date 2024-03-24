Спасатели разобрали более 90 кубических метров завалов в Crocus City Hall

Администратор Crocus City Hall София Мейер во время теракта помогла группе людей, в том числе шоумену Сергею Светлакову. Она призналась «360», что вокруг была сильная паника, но сама она не волновалась, потому что сосредоточилась на помощи остальным.

«Очень была сильная паника, нужно было принимать меры. Честно говоря, я просто поняла, что нужно спасать людей. Я думала только о людях, которые вокруг меня находились. Наверное, паника куда-то улетучилась, об этом не думала. Понимала, что если сидеть и ничего не делать, будет хуже», - вспомнила София.

Она поблагодарила корреспондента за звонок и добавила, что с ней самой «все в порядке». Кроме того, Мейер повторила, что «сделала все, что могла».

Сергей Светлаков рассказал журналистке Ксении Собчак, что девушка нашла ключи и закрыла выходы из всех лож, а затем предложила группе людей открыть несколько дверей и максимально незаметно уйти по лестнице через фойе.