Спасатели разобрали 63 кубометра строительных конструкций в Crocus City Hall

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«Продолжается работа по разбору завалов и тушению пожара. Специалистами центра „Лидер“ и отряда „Центроспас“ по состояния на 17:00 вывезено около 63 кубических метров строительных конструкций», - сообщил он.

При необходимости к работам подключат аэромобильную группировку Ногинского спасательного центра МЧС России в составе 104 человек и 19 единиц техники.

Работы по разбору завалов продолжатся еще как минимум несколько дней. Большей частью спасатели сосредоточены в концертном зале, который полностью выгорел. Там начали демонтаж конструкций , которые могут препятствовать работе специалистов.

Президент России Владимир Путин поблагодарил спасателей , медиков и пожарных за работу на месте трагедии.

Теракт со стрельбой и пожаром произошел в Красногорске вечером 22 марта. Известно о 133 погибших.