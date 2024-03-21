Спасатели пробурили скважину к застрявшим горнякам в Приамурье

«При помощи буровой установки пройдено 53 метра», - передали в министерстве.

Еще одну скважину для разведки бурят с поверхности в горные выработки. В зоне ЧС работают подвижной пункт управления и оперативная группа спасателей. Помощь родным и близким заблокированных горняков оказывают психологи.

Ситуация на руднике «Пионер» в Амурской области, где в результате обрушения горных пород оказались заблокированными люди, сложная, писал RT. Вопрос безопасности сотрудников, проводящих работы в шахте, стоит остро.

Обрушение на шахте «Пионер» произошло 18 марта. Под завалами оказались, предположительно, около 13 человек, в том числе вахтовые рабочие из других регионов России. Ранее президент России Владимир Путин поручил сделать все необходимое для спасения заблокированных в шахте людей.