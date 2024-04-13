Спасатели предупредили об угрозе схода лавин в Сочи

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В ведомстве уточнили, что на высоте более 1500 метров лавиноопасно. Предупреждение будет действовать до 16 апреля.

В МЧС попросили соблюдать меры безопасности и не отправляться в горы в снегопад. Места возможного схода лавин находятся на склонах без кустарника и деревьев крутизной более 30 градусов.

«При крутизне более 45 градусов лавины сходят практически при каждом снегопаде», - добавили в спасательном ведомстве.

В конце марта в Гидрометцентре сообщили, что в Сочи и на Северном Кавказе сохраняется повышенная угроза схода лавин.