13 апреля 2024, 11:28

Спасатели предупредили об угрозе схода лавин в Сочи

Пресс-служба МЧС
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В субботу, 13 апреля, в Сочи объявили штормовое предупреждение из-за угрозы схода лавин. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Краснодарскому краю.

В ведомстве уточнили, что на высоте более 1500 метров лавиноопасно. Предупреждение будет действовать до 16 апреля.

В МЧС попросили соблюдать меры безопасности и не отправляться в горы в снегопад. Места возможного схода лавин находятся на склонах без кустарника и деревьев крутизной более 30 градусов.

«При крутизне более 45 градусов лавины сходят практически при каждом снегопаде», - добавили в спасательном ведомстве.

В конце марта в Гидрометцентре сообщили, что в Сочи и на Северном Кавказе сохраняется повышенная угроза схода лавин.

Спасатели Сочи Краснодарский край
13 апреля 2024, 11:54
Пять человек погибли при резне в ТЦ в Сиднее
Global Look Press
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Жертвами нападения с ножом в торговом центре Bondi Junction в Сиднее стали пять человек. Несколько человек получили ранения, их госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом сообщило издание News.com.au со ссылкой на представителя полиции.

По словам полицейского, один из пострадавших - маленький ребенок.

Резня произошла 13 апреля на востоке Сиднея. Мужчина атаковал с ножом посетителей ТЦ, в том числе женщину с девятимесячным младенцем. По данным издания, ранения получили девять человек.

Нападавшего выстрелом ликвидировала женщина-полицейский. Ранее сообщалось о семи пострадавших при атаке в ТЦ Bondi Junction.

Дети Австралия Полиция
13 апреля 2024, 11:09
Неизвестный устроил резню в ТЦ Сиднея
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По меньшей мере шесть взрослых и один ребенок пострадали в результате резни в ТЦ Сиднея в Австралии, Об этом сообщила местная газета Australian.

Неизвестный напал с ножом на посетителей Westfield Bondi Junction, крупного элитного торгового центра, 13 апреля. По словам очевидцев, в ТЦ также раздались выстрелы.

Сайт News.com.au уточнил, что в результате атаки погибли четыре человека. По данным издания, мужчина набросился с ножом на посетителей центра, ранив в том числе женщину и ее девятимесячного ребенка.

Прибывшие к месту ЧП правоохранители выстрелом ликвидировали нападавшего.

В Челябинской области освободившийся из места заключения мужчина устроил резню в общежитии.

В результате он смертельно ранил одного человека. Злоумышленника приговорили к 12,5 года лишения свободы.

Дети Австралия
13 апреля 2024, 10:39
Тело мужчины обнаружили в водоеме на северо-западе Москвы
РИА «Новости»
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В реке Братовке в Северном Тушине обнаружили труп мужчины. Об этом «360» сообщил источник.

Официально эти данные пока не подтверждали.

Тело нашли в районе дома № 39 по улице Вилиса Лациса. Оно находилось на спуске в парк. На место прибыли экстренные службы, обстоятельства ЧП уточняются.

Мужчины Москва
13 апреля 2024, 09:48
МЧС сообщило об ухудшении паводковой ситуации в Оренбурге
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В Оренбурге ухудшилась паводковая ситуация, вода подтопила уже порядка 2,9 тысячи домов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Ситуация с паводком ухудшается в Оренбурге, подтоплены свыше 2900 жилых домов, порядка 4900 приусадебных участков в воде», - заявили в ведомстве.

В МЧС отметили, что из опасных зон подтопления уже эвакуировали более 1,5 тысячи человек, в том числе 325 детей.

В Орске ситуация начала стабилизироваться, за сутки от воды освободились примерно 200 домов. Всего на месте работают более 4,5 тысячи человек, 256 плавсредств, 979 единиц техники и 16 беспилотников. В пресс-службе добавили, что личный состав МЧС и попавшее под подтопление население вакцинируют против гепатита А.

Вода пришла в жилой комплекс «Гранд Парк» в Оренбурге. Об опасности этого «360» днем ранее сообщала местная жительница.

Паводки Наводнение в Оренбургской области

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