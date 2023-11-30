Спасатели повторно выехали на спасение застрявшей в стене дома кошки в Москве
В Юго-Восточном округе Москвы в стене дома застряла кошка. К ней на помощь выехала бригада спасателей, сообщил источник «360».
По предварительным данным, крымчанин по заданию Украины собирал информацию об оборонных, инженерных сооружениях и заграждениях, предназначенных для обороны полуострова, а также шпионил за Росгвардией.
По факту происшествия возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.
Парамедики национальной медицинской службы MDA констатировали смерть 24-летней девушки. По их информации, пять человек госпитализировали в тяжелом состоянии, одного в состоянии средней степени тяжести и двоих - легкой.
Больница «Шаарей-Цедек» уточнила, что приняла четырех тяжелораненых пациентов. Еще один пострадал в меньшей степени. В медцентр «Хадасса» привезли еще троих. Их отправили в травматологическое отделение, все трое находятся в сознании.
Двух подозреваемых в стрельбе ликвидировали на месте, объявила израильская полиция. Теракт произошел утром 30 ноября на автобусной остановке недалеко от въезда в Иерусалим.
Режим прекращения огня в секторе Газа не отменили. ЦАХАЛ объявил, что его продолжат при соблюдении условий соглашения по обмену заложниками.
По данным издания, девочке на дом вызвали бригаду скорой, которая забрала ее в больницу. Врачи диагностировали подростку «острое отравление противовирусными препаратами». Пациентке промыли желудок.
В каких количествах девочка принимала таблетки - неизвестно. По словам отца школьницы, противовирусные препараты стояли у дочери в комнате. Она их часто пила при недомогании, а иногда и просто для предупреждения заболеваний. Родителей это не настораживало. Сотрудники полиции организовали проверку после случившегося.
Петербуржец ранее отравил четырехлетнего сына таблетками от эпилепсии. У мальчика начался невроз, он не мог связно излагать мысли и пребывал в эйфории.
Открытый колодец находится около дома на Рублевском шоссе, 14 корпус 3. Крышка лежала рядом, в люке находился мужчина. По словам заявителя, он не мог выбраться самостоятельно.
Похожий случай произошел в августе на Воробьевых горах около канатной дороги. Мужчина провалился в 20-метровый колодец. Сначала он звал на помощь, но потом умер от полученных травм. В сентябре московские спасатели вызволяли людей из люков в парке на Валовой улице и на Донецкой улице в Марьино. В последнем случае помощь медиков не потребовалась.
В Екатеринбурге подросток упал в колодец с горячей водой и получил сильные ожоги. Его достал водитель такси, а оказавшаяся рядом скорая помощь увезла в больницу. Прокуратура устроила проверку.