Спасатели потушили пожар в спортивной школе в Тюмени

Жителя Новосибирска Анатолия приговорили к шести годам колонии общего режима за то, что он оборонялся и отстреливался от пьяной компании, защищая себя и знакомых девушек. Одна из свидетельниц происшествия Марина рассказала «360» подробности конфликта.

С чего все началось «Мы приехали в гости к моему брату, где все произошло», - уточнила она.

По словам девушки, они сидели на лавочке, пили пиво. К ним подъехал пьяный молодой человек на велосипеде и попросил закурить. Ему дали сигарету, но уезжать он не собирался. Тогда молодые люди вежливо попросили покинуть их компанию. В ответ на это велосипедист проявил агрессию, сказал, что сейчас «позовет своих», после чего «поговорят».

«Он уехал, мы даже не придали этому значения. Начали вызывать машину, чтобы домой уехать. С другой стороны дома шла компания, начала кричать, махать руками. Ребята решили выйти, узнать, в чем проблема», - пояснила очевидица.

Стрелял, чтобы защититься С ее слов, подойдя к незнакомцам, между молодыми людьми началась словесная перепалка. Велосипедист принялся кричать, кидаться на Анатолия и попытался завязать драку. В свою очередь Анатолий, достав пистолет, предложил разойтись и не разгонять конфликт. Толпа немного успокоилась, но одна из подруг со стороны противника начала агрессировать, а те поддержали ее.

«Толя сделал два выстрела в сторону. На видео видно, что он в сторону стреляет, и суд видел, что действительно стреляет в сторону. Сказал - забирайте велосипед и расходимся», - рассказала Марина.

После этого Анатолий направился к своим приятелям. Вслед за ним побежала девушка, а с ней и вся остальная компания. Анатолий на бегу дважды выстрелил и случайно попал в глаз одному из молодых людей. В результате чего пострадавший остался без глаза.

Следствие. Суд. Приговор Экспертиза установила, что пуля прошла по касательной вверх, и это была действительно случайность, пояснила знакомая стрелявшего.

«Суд признал, что это было умышлено, он целился, именно пытался нанести вред оппоненту. Хотя на видео слышно, что за Толей бежит вся компания с криками „Ты умрешь прямо здесь“», - добавила Марина.

Компания догнала Анатолия и избила, у него зафиксировали травмы средней тяжести.

«Нас забрали, а их отпустили», - сказала свидетельница.

Началось следствие. Анатолий предлагал пострадавшему компенсацию, но тот настаивал на суде. Через год состоялся судебный процесс, на котором выстрелившего признали виновным в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений.

По словам девушки, она надеялась, что суд будет на стороне ее знакомого. Она предполагала, что ему дадут максимум четыре года колонии, но приговор оказался суровее - шесть лет общего режима. Апелляционную жалобу должны были рассмотреть 19 января, но заседание перенесли на 2 февраля, так как суд недостаточно изучил материалы уголовного дела.

Представители другой стороны в суде говорили, что были пьяными и ничего не помнят, из-за чего произошел конфликт - не знают.