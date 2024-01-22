22 января 2024, 20:07

Спасатели потушили пожар в спортивной школе в Тюмени

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Огнеборцы МЧС России полностью потушили пожар в Тюменской школе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Спасатели ликвидировали возгорание на площади 30 квадратных метров. Пожар начался в подсобном помещении спортивной школы. В тушении огня задействовали 41 специалиста и 13 единиц спецтехники МЧС.

«Все эвакуировались самостоятельно, никто не пострадал», - добавили представители ведомства.

Ранее в Тюмени загорелась крыша торгового центра «Клен» , расположенного на улице Розы Трениной. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения оперативно локализовали распространение огня.

До этого огнеборцы потушили пожар в ТЦ «Гвоздь» в Улан-Удэ. Огонь распространился на 22 тысячах квадратных метров. На месте работали 164 человека и 48 единиц техники.

Спасатели Тюмень Пожары Школы
22 января 2024, 20:00
«Умрешь прямо здесь». В Новосибирске осудили молодого человека, который отстреливался от пьяных хулиганов
Freepik
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Жителя Новосибирска Анатолия приговорили к шести годам колонии общего режима за то, что он оборонялся и отстреливался от пьяной компании, защищая себя и знакомых девушек. Одна из свидетельниц происшествия Марина рассказала «360» подробности конфликта.

С чего все началось «Мы приехали в гости к моему брату, где все произошло», - уточнила она.

По словам девушки, они сидели на лавочке, пили пиво. К ним подъехал пьяный молодой человек на велосипеде и попросил закурить. Ему дали сигарету, но уезжать он не собирался. Тогда молодые люди вежливо попросили покинуть их компанию. В ответ на это велосипедист проявил агрессию, сказал, что сейчас «позовет своих», после чего «поговорят».

«Он уехал, мы даже не придали этому значения. Начали вызывать машину, чтобы домой уехать. С другой стороны дома шла компания, начала кричать, махать руками. Ребята решили выйти, узнать, в чем проблема», - пояснила очевидица.

Стрелял, чтобы защититься С ее слов, подойдя к незнакомцам, между молодыми людьми началась словесная перепалка. Велосипедист принялся кричать, кидаться на Анатолия и попытался завязать драку. В свою очередь Анатолий, достав пистолет, предложил разойтись и не разгонять конфликт. Толпа немного успокоилась, но одна из подруг со стороны противника начала агрессировать, а те поддержали ее.

«Толя сделал два выстрела в сторону. На видео видно, что он в сторону стреляет, и суд видел, что действительно стреляет в сторону. Сказал - забирайте велосипед и расходимся», - рассказала Марина.

После этого Анатолий направился к своим приятелям. Вслед за ним побежала девушка, а с ней и вся остальная компания. Анатолий на бегу дважды выстрелил и случайно попал в глаз одному из молодых людей. В результате чего пострадавший остался без глаза.

Следствие. Суд. Приговор Экспертиза установила, что пуля прошла по касательной вверх, и это была действительно случайность, пояснила знакомая стрелявшего.

«Суд признал, что это было умышлено, он целился, именно пытался нанести вред оппоненту. Хотя на видео слышно, что за Толей бежит вся компания с криками „Ты умрешь прямо здесь“», - добавила Марина.

Компания догнала Анатолия и избила, у него зафиксировали травмы средней тяжести.

«Нас забрали, а их отпустили», - сказала свидетельница.

Началось следствие. Анатолий предлагал пострадавшему компенсацию, но тот настаивал на суде. Через год состоялся судебный процесс, на котором выстрелившего признали виновным в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений.

По словам девушки, она надеялась, что суд будет на стороне ее знакомого. Она предполагала, что ему дадут максимум четыре года колонии, но приговор оказался суровее - шесть лет общего режима. Апелляционную жалобу должны были рассмотреть 19 января, но заседание перенесли на 2 февраля, так как суд недостаточно изучил материалы уголовного дела.

Представители другой стороны в суде говорили, что были пьяными и ничего не помнят, из-за чего произошел конфликт - не знают.

Драки Суд Стрельба
22 января 2024, 18:12
Бастрыкин поручил провести проверку после гибели кота Твикса в Кирове
Pxhere
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку после гибели кота Твикса на железной дороге в Кирове. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

Проверку проведут по факту жестокого обращения с животным.

«Одиннадцатого января проводница выбросила из поезда дальнего следования кота на улицу в сильный мороз во время стоянки состава в Кирове. Позже домашнее животное было обнаружено мертвым», - напомнили в ведомстве.

Кот находился в поезде легально. На питомца оформили багажную квитанцию, он ехал в вагоне, где разрешен проезд животных. Хозяева Твикса обратились в правоохранительные органы, но сотрудники отказались возбуждать уголовное дело.

Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя Центрального МСУТ СК России организовать процессуальную проверку и представить доклад.

Кота Твикса ночью и днем 20 января искали пять тысяч человек. По словам главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной, животное прошло восемь километров в поисках укрытия и еды.

Коты Животные Поезда
22 января 2024, 17:32
Пожар на терминале «Новатэка» в Усть-Луге ликвидировали
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На терминале компании «Новатэк» в Усть-Луге полностью ликвидировали пожар. Об этом сообщил глава администрации Кингисеппского района Юрий Запалатский в своем Telegram-канале.

«Возгорание полностью ликвидировано. На терминале „Новатэк“ работы по тушению пожара завершены», - написал он.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о пожаре на терминале в порту Усть-Луга 21 января. На объекте приостановили технологический процесс. В компании уточнили, что причиной возгорания стало внешнее воздействие.

Взрывы и пожары на терминале «Новатэк» в Ленобласти стали следствием террористической атаки , заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, профильные ведомства работают над тем, чтобы защитить объекты от подобных происшествий.

Песков добавил, что украинские власти по-прежнему демонстрируют «звериное лицо», атакуя гражданскую инфраструктуру, сообщила «Газета.ru».

Официальный представитель Кремля напомнил об ударе по Донецку, который произошел накануне.

Пожары Ленинградская область Взрывы Россия
22 января 2024, 15:10
Аниматор обожгла 10-летнюю именинницу жидким азотом в Москве
РИА «Новости»
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На северо-западе Москвы во время детского праздника пострадала 10-летняя девочка из-за внепланового «сюрприза» от аниматора. Та вылила на ребенка жидкий азот, сообщил Telegram-канале Shot.

По информации издания, в одном из семейных парков в ТЦ отмечали день рождения школьницы. Мама именинницы за 42 тысячи рублей заказала развлекательную программу. Она включала угощение детей черным мороженым и коктейлями, а также подарки. При этом шоу не подразумевало номера с жидким азотом.

Мать пострадавшей рассказала журналистам, что азот принесли в завершении программы, чтобы охладить приготовленный лимонад. По окончании шоу аниматор сделала «сюрприз» и полила им виновницу торжества, пренебрегая правилами техники безопасности. Артистка не учла того, что девочка была в этот момент в носках. В итоге после попадания азота на руки и ноги именинница закричала от боли.

Врачи диагностировали у девочки ожоги второй степени. Организаторы же сделали скидку заказчице праздника в семь тысяч рублей за произошедшее. Теперь в ситуации разбираются полицейские.

Ранее житель Москвы специально облил 17-летнего сына кипящим маслом из сковороды. Подросток получил ожоги уха, шеи и плеча.

Дети Москва

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