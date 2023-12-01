Спасатели потушили пожар в квартире жилого дома в Волжском

По информации ведомства, в квартире загорелись вещи на площади 15 квадратных метров. Тушение заняло 21 минуту, включая время на прибытие. На месте ЧП работали 20 человек и семь единиц техники.

«Пострадал мужчина, его передали медикам», - рассказали спасатели.

Ранее мэр города Игорь Воронин сообщил, что в доме произошел взрыв газа , из-за чего в двух квартирах начался пожар. Власти также заявляли, что в результате ЧП погиб один человек.

Позже МЧС России предоставило уточненные данные: ни взрыва, ни жертв не было.

Днем 1 декабря пожар вспыхнул на вещевом рынке «Садовод» в Москве. Огонь охватил территорию в 600 квадратных метров. Спасатели локализовали пламя. К работам по тушению привлекли более 100 человек и 45 единиц специальной техники.

В этот же день в Приморском районе Санкт-Петербурга загорелась мебельная фабрика. Площадь распространения пожара достигла 200 квадратных метров.