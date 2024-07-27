27 июля 2024, 21:24

Спасатели потушили пожар, разгоревшийся от падения самолета под Волгоградом

РИА «Новости»
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Возникший из-за падения бомбардировщика Су-34 пожар ликвидировали. Об этом сообщило издание v1.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по Волгоградской области.

По информации ведомства, степной пожар разгорелся в месте падения самолета ВКС России в Серафимовичском районе. Горела сухая трава на площади 15 гектаров. На тушение пожара ушло около трех часов.

По официальной информации, в результате падения самолета и пожара разрушений гражданских объектов и пострадавших нет.

Бомбардировщик Су-34 потерпел крушение при выполнении планового учебно-тренировочного полета в Волгоградской области. Экипаж воздушного судна катапультировался, полет выполнялся без боекомплекта.

Спасатели Катастрофы Пожары Авиакатастрофы Самолеты Россия
27 июля 2024, 20:55
Взрыв газа произошел в Люберцах
Pxhere
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Взрыв газа произошел в Люберцах на Звуковой улице. Об этом сообщил источник 360.ru.

ЧП случилось напротив администрации округа. На место выехали пожарные. Другие подробности случившегося пока неизвестны. Информации о пострадавших не поступало.

Врыв газа в жилом доме произошел ранее в Хабаровской области. В результате ЧП пострадали мужчина, женщина и трое детей.

До этого баллон с газом взорвался в Москве на улице Санникова. Один мужчина получил травму ягодиц. Пострадавшего передали врачам. Разрушений после взрыва не зафиксировали.

Люберцы Газ Взрывы
27 июля 2024, 20:52
Полуголая женщина напала с вилкой на полицейского в Краснодаре
Телеканал «360»
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Женщина в нижнем белье напала на полицейского при исполнении в одном из многоквартирных домов в Краснодаре. Сотрудник приехал по вызову о нарушении общественного порядка 26 июля около четырех утра — ЧП произошло на улице Ивана Беличенко, сообщила полиция Кубани в Telegram-канале. В распоряжении 360.ru оказались кадры нападения с откровенными сценами.

Полицейский приехал по вызову, соседи пожаловались на громкую музыку в одной из квартир. Сотрудник правоохранительных органов позвонил в квартиру нарушителей тишины, предъявил удостоверение и представился. Он попросил жильцов убавить громкость, на что получил в ответ нецензурную брань.

Замотанная в полотенце женщина напала на полицейского с вилкой в руке. В процессе борьбы полотенце упало, но дама не обратила на это внимания и продолжила атаковать сотрудника правопорядка. Вилкой она поранила ему голову. Оперуполномоченный пытался сбежать от разъяренной полуголой женщины, но ему это не удалось - она настигла его на балконе коридора, зажала в угол и начала бить коленом.

По информации полиции, дебоширку все же доставили в отделение. Медицинское освидетельствование показало состояние опьянения.

Женщина в нижнем белье напала на полицейского при исполнении в одном из многоквартирных домов в Краснодаре. Сотрудник приехал по вызову о нарушении общественного порядка 26 июля около четырех утра - ЧП произошло на улице Ивана Беличенко, сообщила полиция Кубани в Telegram-канале. В распоряжении 360.ru оказались кадры нападения с откровенными сценами.

Краснодар Преступления Женщины Музыка Полиция Квартиры
27 июля 2024, 17:45
Крупный пожар на свалке в Видном попал на видео
Телеканал «360»
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Мощный пожар начался на свалке в Видном. Как сообщил источник 360.ru, огонь охватил 300 «квадратов».

Возгорание потушили. Информация о пострадавших не поступала.

В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия. На записи видны языки пламени и огромные клубы черного дыма. В пресс-службе МЧС уточнили, что загорелся мусор на открытой местности.

«Бытовки не горят», - добавили в министерстве.

Ранее смертельный пожар произошел в жилой многоэтажке Ульяновска. Предварительная причина возгорания - использование самодельного самогонного аппарата с газовой горелкой.

Свалки Пожары Видео Мусор Видное
27 июля 2024, 17:30
Появились первые кадры с места крушения Су-34 под Волгоградом
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В Сети появились первые кадры с места падения истребителя-бомбардировщика Су-34 в Волгоградской области. Их опубликовал Telegram-канал «112».

На ролике виден дым на большой площади, он поднимается со стороны лесополосы.

«Облако уже большое становится. Да, горит», - сказал автор ролика.

Су-34 попал в авиакатастрофу днем 27 июля. Воздушное судно выполняло тренировочный полет, экипаж катапультировался. Предварительной причиной аварии стала техническая неисправность, сообщили в Минобороны.

Ранее в Сети опубликовали видео с места крушения бомбардировщика Ту-22М3 в Ставропольском крае. Самолет рухнул в «плоском штопоре», сообщил сайт kp.ru.

Авиакатастрофы Самолеты

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