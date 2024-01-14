Спасатели потушили открытое горение в казанской гостинице «Астория»
Спасатели потушили открытое горение в гостинице «Астория» в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
«В Татарстане огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение», - передали в министерстве.
В Казани загорелась кровля двухэтажного здания с мансардой на улице Павлюхина. Огонь охватил 930 квадратных метров.
На место происшествия выехал прокурор Приволжского района Казани Артур Шарипов. Ведомство начало проверку по факту возгорания в отеле. Из-за чего начался пожар - пока неизвестно.
В региональном МЧС сообщили, что всех работников гостиницы успели вывести из здания. Пострадавших нет.
Водителей предупреждали, что из-за пожара на дорогах рядом с отелем ограничили движение. В распоряжении «360» оказались кадры горящего здания.
Ранее взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме в Казани. Обошлось без пострадавших, несущие стены и межкомнатные перегородки не получили повреждений.