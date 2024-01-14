14 января 2024, 16:36

Спасатели потушили открытое горение в казанской гостинице «Астория»

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Спасатели потушили открытое горение в гостинице «Астория» в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В Татарстане огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение», - передали в министерстве.

В Казани загорелась кровля двухэтажного здания с мансардой на улице Павлюхина. Огонь охватил 930 квадратных метров.

На место происшествия выехал прокурор Приволжского района Казани Артур Шарипов. Ведомство начало проверку по факту возгорания в отеле. Из-за чего начался пожар - пока неизвестно.

В региональном МЧС сообщили, что всех работников гостиницы успели вывести из здания. Пострадавших нет.

Водителей предупреждали, что из-за пожара на дорогах рядом с отелем ограничили движение. В распоряжении «360» оказались кадры горящего здания.

Ранее взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме в Казани. Обошлось без пострадавших, несущие стены и межкомнатные перегородки не получили повреждений.

Спасатели Пожары Казань Отели МЧС РФ Дороги Россия
14 января 2024, 15:53
Две женщины с пистолетом ворвались в дом жительницы Кургана и забрали бензопилу
piqsels
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Две ранее судимые женщины вломились в квартиру к пенсионерке и вынесли вещи на сумму в 4800 рублей. Вооруженное ограбление произошло в поселке Керамзитный Курганской области, сообщил Telegram-канал Shot.

Женщины угрожали хозяйке квартиры пневматическим пистолетом и вынесли из дома бензопилу Husqvarna, электродрель Sparky и мобильный телефон Texet. Они также похитили паспорт и медицинский полис 65-летней пенсионерки.

По данным издания, одну из женщин уже восемь раз судили за кражи и один раз - за незаконное хранение оружия и неправомерный доступ к компьютерной информации. Вторая курганчанка ранее отбывала наказание по статье, связанной с наркотиками.

Против женщин возбудили уголовное дело по статье «Разбой с незаконным проникновением в жилище», им грозит до 12 лет колонии.

Ранее житель Екатеринбурга ограбил магазин. Мужчина пригрозил продавцу игрушечным пистолетом и похитил бутылку водки. Через короткое время грабителя задержали полицейские.

Уголовное дело Курган Ограбления Женщины Кражи Оружие
14 января 2024, 15:44
Спасатели вывели жительницу Уфы из горящей бани
Пресс-служба МЧС
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В Уфе пожилую женщину спасли во время пожара в бане, сообщила пресс-служба МЧС России. В результате ЧП никто не пострадал.

Горение произошло в бане на площади 15 квадратных метров. Министерство опубликовало видео с работой пожарных. На кадрах видно, как специалисты расчищают пространство от сгоревших конструкций бани и выводят пожилую женщину в противогазе на улицу.

В МЧС отметили, что существовала угроза распространения огня на жилой дом и гараж. К работам привлекали 18 специалистов и семь единиц техники.

«Пострадавших нет. Причину пожара предстоит установить экспертам», - добавили представители службы.

Ранее в воскресенье, 14 января, сотрудники МЧС спасли пожилого жителя Хабаровского края, у которого случился инсульт в погребе. Пенсионера вытащили оттуда на носилках при помощи альпинистского снаряжения.

Пожары Башкирия МЧС РФ
14 января 2024, 15:35
Полыхающая гостиница «Астория» в Казани попала на видео
Телеканал «360»
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Крупный пожар начался в гостинице «Астория» в Казани 14 января — в здании загорелась кровля. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.

К месту пожара выехал прокурор Приволжского района Казани Артур Шарипов, сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана. Шарипов проследит за организацией временного размещения персонала и постояльцев гостиницы.

«Ведомство совместно с профильными специалистами выяснит причины и обстоятельства случившегося», - уточнили в пресс-службе.

Как передали ГУ МЧС России по РТ изданию «Татар-информ» , горит кровля здания, где, по предварительной информации, находятся банкетный зал и мини-отель «Астория». Сотрудники гостиницы успели выйти из здания, никто не пострадал. Из-за пожара на улице Павлюхина на дорогах ограничили движение.

Ранее крупный пожар начался на складе Wildberries в Петербурге. Огнеборцы сумели потушить открытый огонь только на следующий день после возгорания. Работа спасателей усложнялась риском перехода пожара на подстанцию и парковку - огонь вплотную подходил к фурам. За несколько часов площадь пожара достигла 50 тысяч квадратных метров. Ущерб от происшествия - около 10 миллиардов рублей. Покупателям обещали вернуть деньги за утраченный товар, а продавцам - выплатить компенсацию.

Пожары Казань МЧС РФ Видео Россия
14 января 2024, 11:02
СК начал проверку по факту гибели пенсионерки из-за пожара в Серпухове
Пресс-служба Следственного комитета
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Следователи организовали проверку по факту гибели 78-летней москвички, тело которой нашли в сгоревшем доме в деревне Верхнее Шахлово в Серпухове. Об этом сообщила пресс-служба СК по Московской области.

Погибшая пенсионерка проживала вместе с хозяйкой сгоревшего дома. Вечером 11 января в гостиной на диване загорелось электроодеяло, начался пожар. По данным следствия, обе женщины выбежали из дома, но пенсионерка решила забрать свои вещи и не уже вышла из здания.

«После возгорания обе женщины успели покинуть помещение, однако пенсионерка вернулась вовнутрь за своими вещами, после чего выбраться уже не смогла», - указали в пресс-службе.

Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия. Они начали устанавливать очаг возгорания и причины пожара.

По информации Telegram-канала Shot , погибшая пенсионерка после новогодних каникул переехала жить к своей приятельнице в частный дом в Серпухове. Женщина вечером включила электроодеяло, которое вспыхнуло, пока москвичка спала.

Пожары Пенсионеры Серпухов

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