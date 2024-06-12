12 июня 2024, 07:31

Спасатели помогли туристке в КЧР, сломавшей ногу на высоте почти три километра

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В Карачаево-Черкесии спасатели эвакуировали 59-летнюю туристку, которая сломала ногу на высоте 2880 метров по пути на перевал Сова. Спасательная операция заняла более суток, сообщила пресс-служба МЧС России.

Семейная пара отправилась на перевал в составе незарегистрированной туристической группы. Спасателям пришлось преодолеть 28 километров до пострадавшей. В операции, проходившей в сложном горном рельефе, задействовали 20 человек. В итоге женщину транспортировали и передали врачам.

Летом 2023 года группа из восьми туристов потерялась в горах Карачаево-Черкесии. Путешественники приехали из Краснодарского края. На поиски отправились спасатели. Ситуацию осложняло то, что поисковые работы шли вечером, к тому же погодные условия ухудшились. Тем не менее через некоторое время всю группу нашли, в ней никто не пострадал.

Спасатели Туризм МЧС РФ Врачи
12 июня 2024, 04:36
Семилетний ребенок поджег машину с младшим братом в Приамурье
РИА «Новости»
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В Серышевском районе Амурской области произошло ЧП — семилетний ребенок поджег машину, в которой находился его младший брат. Мать детей привлекли к ответственности за невыполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

В Серышевском районе Амурской области произошло ЧП - семилетний ребенок поджег машину, в которой находился его младший брат. Мать детей привлекли к ответственности за невыполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Старший ребенок нашел бутылку с бензином и облил им заброшенную машину, в которой находился его шестилетний брат. Мальчик поджег кабину, загорелась одежда младшего ребенка, на которую попала горючая жидкость. Ребенка доставили в местную больницу с 10-11% ожогов тела.

Жизни и здоровью пациента ничего не угрожает, сообщили в ведомстве, он проходит лечение в стационаре. В отношении матери составили административный протокол, и он уже не первый. Женщина стоит на учете в ПДН и ранее неоднократно привлекалась к ответственности.

Семья из Самары получила химический ожог после употребления питьевой воды. Все бутылки имели маркировку «Честный знак».

Дети Больницы Семья Женщины Машины Полиция
12 июня 2024, 01:17
Пять человек пострадали при столкновении двух элитных иномарок в Москве
Unsplash
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Две элитные иномарки Porsche Cayenne и Lexus столкнулись на Теплом Стане на юго-западе Москвы. В результате ДТП пострадали пять человек, сообщил источник 360.ru.

На место происшествия прибыли три кареты скорой помощи, сотрудники ДПС и Центроспаса. Источник сообщил, что пятерых пострадавших госпитализировали. Их доставили в больницу Коммунарки и еще два медучреждения Москвы.

На Волгоградском проспекте в Москве ранее произошла авария с участием грузового автомобиля и двух легковушек. Одна из машин наехала на приоткрытый канализационный люк, из-под грузовика разлилось топливо. Одну полосу движения перекрыли.

Больницы Скорая помощь ДТП Иномарки Машины Москва
12 июня 2024, 00:08
Пожар разгорелся на заводе в Москве
Freepik
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Пожар случился на территории завода в 1-м Боткинском проезде в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, в сторону возгорания последовало много пожарных машин. Другой информации пока не поступало.

Ранее стало известно о возгорании на базе переработки металлолома в Подольске. Как заявили местные жители, огонь появился примерно в 18:00. На место ЧП отправились сотрудники экстренных служб.

Еще один пожар произошел на юге столицы в Северном Чертанове. Там во дворе жилого дома загорелись три легковые машины. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места происшествия. На них видно, как огонь охватил один из автомобилей, клубы черного дыма поднялись выше шестого этажа.

Спасатели Пожары Заводы Москва
11 июня 2024, 23:21
База переработки металлолома загорелась в Подольске
РИА «Новости»
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В Подольске загорелась база переработки металлолома. Об этом сообщил источник 360.ru.

На место ЧП вызвали спасателей. Как сообщил Telegram-канал «Подольск» , пожар начался несколько часов назад. К публикации прикрепили видео с места происшествия. На кадрах к небу поднимаются большие клубы дыма.

Ранее три легковых автомобиля загорелись в микрорайоне Северного Чертанова в Москве. Видео с пожаром оказалось в распоряжении 360.ru. На ролике видно, как огонь охватил белую машину, черный дым поднялся почти до седьмого этажа. Было слышно несколько хлопков. На место ЧП прибыли пожарные, огонь уже ликвидировали.

Еще один пожар случился накануне , в автосалоне на севере Москвы. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

Подольск Пожары Москва

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