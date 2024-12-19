Спасатели помогли перенести в скорую 250-килограммовую женщину в Зеленограде

Звонок поступил из района Крюково Зеленоградского административного округа. Женщина 78 лет не смогла самостоятельно переместиться в машину скорой с шестого этажа, медики вызвали на подмогу службу спасения.

Ранее в Зеленограде медики уже вызывали спасателей в подобной ситуации. У женщины диагностировали сердечную недостаточность. Пациентке потребовалась госпитализация, но сотрудники скорой не смогли переместить ее в машину из-за большого веса. На помощь пришли спасатели.

В сложную ситуацию осенью попал 200-киллограмовый мужчина на северо-востоке Москвы. Ему потребовалась помощь медиков, у него произошла декомпенсация. По данным источника, мужчину удалось спасти.