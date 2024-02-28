Спасатели получили сообщения о задымлении на красной ветке в метро Москвы

Операцию скончавшемуся бизнесмену и продюсеру Петру Гаврилову делал не владелец клиники IQ Plastique Тимур Хайдаров, а другой врач. Об этом он сообщил в беседе с Mash.

В комментарии владелец заведения отметил, что за плечами делавшего операцию более трех тысяч подобных вмешательств - он опытный специалист. Звездный врач также уточнил, что шунтирование желудка 35-летнему прошло нормально. Пациент не жаловался на проблемы, первое время температура у него не поднималась. Однако вечером ему стало хуже.

Тогда врачи клиники во главе с Хайдаровым предложили бизнесмену обратиться в большой медцентр за экстренной помощью. Пациент, будучи в сознании и хорошем состоянии, пришел туда сам. Там, по словам владельца, ему сделали еще одну операцию - ревизию.

Хайдаров также подчеркнул, что для него произошедшая ситуация дается очень тяжело морально, потому что он хорошо знал погибшего и его семью. Кроме того, врач уточнил, что клиника на связи с родственниками и готова оказать всю возможную помощь.

Ранее в клинике звездного врача прошел обыск.