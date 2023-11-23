Спасатели полчаса снимали кастрюлю с головы 11-месячной девочки в Сочи
Сотрудники Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС помогли младенцу в Сочи освободиться от кастрюли, надетой на голову. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.
По данным ведомства, 11-месячная девочка сама надела кастрюлю. Родители попытались снять тару, но застрявший ребенок сильно плакал. Лицо младенца отекло, а кастрюля стала держаться еще прочнее, поэтому пришлось вызвать спасателей.
«Полчаса сотрудники Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России снимали импровизированный головной убор», - указали в ведомстве.
В МЧС отметили, что спасатели работали с особой аккуратностью. Медицинская помощь девочке не потребовалась.
Ранее в Казани спасатели помогли пятилетнему мальчику выбраться из стиральной машины. Ребенок застрял ногами в барабане и не мог освободиться.