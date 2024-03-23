Спасатели показали кадры разбора завалов в Crocus City Hall после теракта

Ведомство показало на снимках работу спасателей в разрушенном из-за взрыва и пожара концертном зале.

Вооруженные люди открыли огонь в Crocus City Hall накануне вечером. После этого в концертном зале прогремел взрыв и начался пожар. К утру 23 марта огонь еще продолжали ликвидировать. Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали 11 причастных к террористическому акту.

С раннего утра центры крови в Подмосковье принимают доноров , желающих помочь пострадавшим. Ранения получили более сотни человек. Десятки стран мира решительно осудили атаку на беззащитных людей, среди них: Вьетнам , Китай , Индия , Франция , Саудовская Аравия и Армения.