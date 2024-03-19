19 марта 2024, 02:34

Спасатели обнаружили второго туриста, попавшего под лавину на Камчатке

Пресс-служба МЧС
Читайте нас в: Google Новости

Спасатели МЧС России нашли второго туриста, которого накрыла лавина в районе перевала Красноармейский на Камчатке. Об этом проинформировали в пресс-службе ведомства.

«К сожалению, мужчина обнаружен без чувств», - отметили в сообщении.

Группировка спасателей и волонтеров из 40 человек на лыжах и снегоходах добралась до места происшествия и занялась поисками.

Спасшиеся туристы спустились ниже места происшествия и разбили лагерь. Они находятся на постоянной связи со спасателями. Решается вопрос об их эвакуации.

В районе перевала под лавину попали 11 туристов, из них двое не смогли выбраться из снежного плена. По предварительной информации, одна пострадавшая погибла.

В тургруппу входили жители Камчатки, имевшие опыт восхождения. Они согласовали со спасателями двухдневный маршрут к горячим источникам. Руководителем был Алексей Чепуштанов - профессионал, который водит туристов несколько лет.

Спасатели Волонтеры Камчатка
18 марта 2024, 22:41
Жителей села Белгородской области эвакуировали из-за опасности взрыва
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В селе Введенская Готня Ракитянского района Белгородской обнаружили взрывоопасный предмет. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, к извлечению и обезвреживанию опасного предмета саперы Министерства обороны приступят во вторник утром. В дальнейшем его отправят на полигон для уничтожения.

В целях безопасности часть жителей села эвакуировали в местный дом культуры, а других предупредили о сложившейся ситуации. Покинутые населением дома взяли под охрану бойцы муниципального отряда самообороны.

В результате обстрела с помощью дрона-камикадзе поселка Горьковский в Белгородской области погиб мирный житель. Кроме того, из-за атаки со стороны украинских боевиков два человека получили ранения. У пострадавшего мужчины проникающие осколочные ранения брюшной полости и нижних конечностей. Женщина получила черепно-мозговую травму. Раненых доставили в городскую больницу Белгорода. Пациентам оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Больницы Взрывы Женщины Мужчины Полигоны Боевики
18 марта 2024, 21:46
Москвич заперся в квартире с ребенком и грозил себя поджечь
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Москве мужчина в невменяемом состоянии облился горючей жидкостью и грозился себя поджечь. В квартире на Тверской улице находилась его семилетняя дочь, рассказал источник «360».

О ЧП сообщили родственники. Они уточнили, что в квартире на пятом этаже, помимо мужчины, находится ребенок.

Прибывшая на место происшествия полиция информацию подтвердила, 41-летний москвич хотел себя поджечь, предварительно облившись горючей жидкостью. Мужчина оказался в невменяемом состоянии и отказался открывать дверь. Спасателям пришлось вскрывать дверь квартиры. Возгорания не было.

В середине февраля в Новосибирской области мужчине удалось совершить акт самосожжения. Перед тем как поджечь себя, он облился бензином.

Спасатели Дети Бензин Мужчины Полиция Москва
18 марта 2024, 21:35
Прокуратура установит причины обвала на руднике в Амурской области
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Прокуратура Зейского района Амурской области организовала проверку после обвала в шахте на золотодобывающем прииске. Об этом сообщил Telegram-канал ведомства.

На место происшествия выехал районный прокурор Магомед Алиев. Правоохранительные органы проверят исполнение требований законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

По предварительной информации, в результате обрушения, которое случилось 18 марта, под завалом могут находиться до 15 человек.

На место ЧП направили 25 специалистов и четыре единицы техники. По вентиляционному уклону в рудник должны зайти спасатели.

Обвал произошел на участке подземных работ рудника.

В феврале в Кузбассе после горного удара пришлось эвакуировать 163 горняка шахты «Таштагольская». Пострадавших и разрушений не было. Позже горняки вернулись к работе.

Шахты Спасатели Обрушения Работа
18 марта 2024, 20:27
Обрушение произошло на руднике в Амурской области
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
В Амурской области на руднике, расположенном в Зейском муниципальном округе, произошло обрушение. Под завалами, по данным пресс-службы МЧС, могут находиться люди.

«Предварительно, под завалами могут находиться до 13 человек», - уточнили в ведомстве.

На место ЧП направили 25 специалистов и четыре единицы техники. По вентиляционному уклону в рудник должны зайти спасатели.

«Восстанавливается связь, проводится механизированная расчистка транспортного уклона», - добавили в МЧС.

Обвал произошел на участке подземных работ рудника.

В феврале в Кузбассе после горного удара пришлось эвакуировать 163 горняков шахты «Таштагольская». Пострадавших и разрушений не было. Позже горняки вернулись к работе.

Спасатели МЧС РФ Рабочие места Россия Работа

Новости по теме