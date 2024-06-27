Спасатели обнаружили еще одно тело на месте ЧП с поездом в Коми
Экстренные службы нашли тело третьего погибшего в результате схода с рельсов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск в Коми. Об этом сообщил «Интерфакс».
Труп обнаружили в тамбуре одного из перевернувшихся вагонов, уточнил источник издания в экстренных службах.
Состав сошел с рельсов 26 июня под Интой, в результате опрокинулись девять вагонов. Медицинская помощь потребовалась 46 пассажирам, их госпитализировали. Некоторых раненых перевезли в Сыктывкар и Воркуту. По словам главы Коми Владимира Уйбы, из 215 пассажиров 182 человека в других составах отправились дальше, в пункты назначения.
Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры 27 июня опубликовала видеозапись с места аварии.
Экстренные службы нашли тело третьего погибшего в результате схода с рельсов пассажирского поезда Воркута - Новороссийск в Коми. Об этом сообщил «Интерфакс».