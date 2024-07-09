Спасатели нашли тело женщины с затонувшей в Геленджике яхты
Тело пассажирки с затонувшей в геленджикской бухте спортивной яхты обнаружили спасатели местного подразделения МЧС России. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Южного регионального поискового спасательного отряда (ЮРПСО).
«Сегодня спасатели Геленджикского подразделения МЧС России обследовали затонувшую яхту и нашли пропавшую девушку. Водолазы подняли тело погибшей на поверхность и передали правоохранительным органам», - отметили в пресс-службе.
Спортивная парусная яхта MX700 затонула в акватории Черного моря недалеко от Геленджика во время обучающего заплыва. Спасатели вытащили из воды четырех человек, пассажирку яхты продолжили искать.
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