Спасатели нашли тело женщины с затонувшей в Геленджике яхты

Сотрудники полиции устанавливают личность двух человек, которые в Оренбурге гуляли с ребенком, запертым в клетке на колесах. Об этом сообщила пресс-служба МВД по региону.

Правоохранители изучили распространившиеся в Сети видеозаписи с мужчиной и женщиной, которые перевозили через дорогу ребенка в клетке. Полиция установит все обстоятельства случившегося.

Telegram-канал Baza опубликовал фотографии и ролик с парой из Оренбурга. Мужчина перевозил небольшой чемодан, а клетку держала за ручку женщина. Перед парой без поводка также бежала небольшая собака. Авторы канала предположили, что вместе с ребенком в клетке находилось какое-то животное.

Ранее житель Петербурга попытался затащить школьника в свою машину. Мужчина объяснил, что играющие во дворе дети стучали в окна квартиры и вывели его из себя. Он поймал одного из школьников и предложил ему позвонить родителям или дождаться полиции в его машине.