Спасатели нашли тела двух погибших при обрушении в забайкальском руднике

«По состоянию на 09:55 (03:55 по московскому времени) обнаружено и поднято на поверхность тело одного из работников. <…> Тело второго работника также обнаружено и поднято на поверхность», - заявила пресс-служба.

Обрушение на горизонте 675 вертикальной выработки на руднике ЗРК «Омчак» произошло рано утром 17 ноября. Оперативно-дежурная смена получила вызов в 07:20 (01:20 по московскому времени). Два работника остались под обломками. К работе на месте ЧП подключили 18 человек и пять единиц техники.

В шахте «Талдинская-Западная» в Кемеровской области в 2022 году случилось аналогичное происшествие. Двое человек оказались под завалами, спасатели поддерживали с ними связь.