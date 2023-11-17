17 ноября 2023, 06:54

Спасатели нашли тела двух погибших при обрушении в забайкальском руднике

РИА «Новости»
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Количество жертв обрушения горной породы в Балейском районе увеличилось до двух. Спасатели подняли тела шахтеров на поверхность, сообщило МЧС Забайкальского края.

«По состоянию на 09:55 (03:55 по московскому времени) обнаружено и поднято на поверхность тело одного из работников. <…> Тело второго работника также обнаружено и поднято на поверхность», - заявила пресс-служба.

Обрушение на горизонте 675 вертикальной выработки на руднике ЗРК «Омчак» произошло рано утром 17 ноября. Оперативно-дежурная смена получила вызов в 07:20 (01:20 по московскому времени). Два работника остались под обломками. К работе на месте ЧП подключили 18 человек и пять единиц техники.

В шахте «Талдинская-Западная» в Кемеровской области в 2022 году случилось аналогичное происшествие. Двое человек оказались под завалами, спасатели поддерживали с ними связь.

Шахты МЧС РФ
17 ноября 2023, 06:29
Груженый землей самосвал перевернулся на юге Москвы
РИА «Новости»
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Утром 17 ноября на юге Москвы в Московоречье-Сабурово перевернулся груженый землей самосвал. Один человек получил травму ноги, сообщил источник «360».

Авария произошла на Юго-Восточной хорде над Каширским шоссе, вызов в экстренные службы поступил в 05:38. Груженый землей самосвал перевернулся на бок, произошел разлив топлива. Пострадал один человек. Медики диагностировали у него травму ноги.

В Приморье на обледенелой трассе попал в аварию школьный автобус. Водитель не справился с управлением, машина съехала в кювет и перевернулась. Из 14 находившихся в салоне детей пострадали восемь, из них троих отправили на амбулаторное лечение. Следком возбудил уголовное дело. Водитель рассказал «360», что дорогу в Надеждинском районе часто оставляли не чищенной. По его словам, коркой льда покрылась даже обочина.

Грузовики ДТП Москва 2023
17 ноября 2023, 05:46
Шахтер погиб после обрушения на руднике в Забайкалье — МЧС
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Двух людей в Забайкалье завалило после обрушения на руднике. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС региона.

«На руднике в Балейском районе произошло частичное обрушение горной породы на горизонте, под завалами оказались два человека», - сказано в сообщении.

Глава Балейского района Владимир Ушаков сообщил агентству, что обрушение случилось на Верхне-Алиинском месторождении, там работает золоторудная компания «Омчак».

Как отметили в пресс-службе, на место прибыли горноспасатели МЧС России. Они обнаружили под завалами тело одного из работников. Сейчас ведут поиски второго человека.

В пресс-службе следственного управления СКР по Забайкальскому краю заявили, что по факту случившегося начали проверку. По неуточненной информации, обрушение случилось в 10:00 (в 04:00 по московскому времени). На место ЧП прибыли следователи. После осмотра и опроса руководства примут решение о возбуждении уголовного дела.

В мае прошлого года на шахте «Таштагольская» в Кузбассе случился горный удар на глубине 294 метра. Из шахты эвакуировали 252 горняков.

Шахты
17 ноября 2023, 03:54
Тело трехлетнего ребенка нашли в сауне в Великом Новгороде
Telegram-канал СУ СКР по Новгородской области
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Трехлетнего мальчика нашли мертвым в бассейне сауны в Великом Новгороде. Об этом сообщили в Telegram-канале СУ СК по Новгородской области, где разместили видео с места событий.

«Следователем СК организована проверка по факту гибели трехлетнего мальчика, тело которого с признаками утопления обнаружено в бассейне одной из саун в Великом Новгороде», - рассказли в ведомстве.

По неуточненной информации, ребенок был в сауне с родителями. Место происшествия осмотрел следователь.

Ранее в городе Кстово Нижегородской области в бассейне утонул пятилетний мальчик. Как сообщили в СУ СК по региону, ребенок был на занятиях по плаванию. В момент случившегося тренер, вероятно, не смотрел на него. В итоге ученик оказался под водой и погиб.

Похожий случай также произошел в Астрахани 23 августа. Там утонул четырехлетний мальчик в аквапарке. Ребенок пришел туда вместе с семьей. Когда за ним не смотрели, он скатился с горки в бассейн.

Дети
17 ноября 2023, 01:56
Обвиняемый покончил с собой в здании суда в Брянске
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Подсудимый в Брянске покончил с собой во время суда. Об этом сообщило агентство «Регнум».

В материале сказано, что 21-летнего обвиняемого доставили из СИЗО, в котором он находился с сентября. Мужчину судили за удар ножом своего знакомого в живот. В начале заседания он вел себя спокойно и отвечал на вопросы.

Когда в зал вошла свидетельница происшествия, подсудимый резко изменил поведение. Он стал нервничать и кричать, умоляя девушку не уходить после опроса. Несмотря на просьбы, она покинула зал. В итоге мужчина попытался совершить суицид.

Сотрудники конвойного наряда оперативно оказали первую помощь обвиняемому и вызвали бригаду врачей. Через 20 минут мужчина скончался. По факту его смерти начали проверку.

Ранее в Екатеринбурге осудили троих молодых людей за доведение 19-летнего студента до самоубийства. Юноша и две девушки долго унижали и издевались над парнем. Они угрожали ему и прижигали руки зажженной сигаретой.

Суд

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