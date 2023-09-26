Спасатели нашли пропавших в тайге Хакасии подростков
В Хакасии нашли подростков, ушедших в тайгу за орехами. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
«Юношей обнаружили в семи километрах от деревни Нижний Матур», - уточнили в ведомстве.
По предварительным данным, медицинская помощь детям не потребовалась.
Спасатели МЧС России ранее начали поиски пятерых пропавших подростков в Хакасии. Дети ушли в тайгу за орехами и не вернулись домой. Родственники сначала искали их самостоятельно, но безрезультатно. Тогда они обратились за помощью к сотрудникам МЧС. К этому времени подростки не выходили на связь уже больше 10 часов.
Поисками школьников занимались четверо спасателей Южного поисково-спасательного отряда МЧС России. Также работала группа беспилотной авиации Главного управления республиканского МЧС. В общей сложности в поисковой операции участвовали 39 человек и пять единиц техники.
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