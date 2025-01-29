29 января 2025, 05:20

Спасатели нашли пропавшего после взрыва на МЭЗ «Амурский» рабочего

РИА «Новости»
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Спасатели обнаружили предполагаемое местонахождение мужчины, пропавшего после взрыва на маслоэкстракционном заводе «Амурский» в Белогорске 28 января. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главк МЧС Амурской области.

«При обследовании одного из бункеров камерой определено предположительное местонахождение пропавшего мужчины», - сообщили в ведомстве.

Сам резервуар заполнен шротом. Необходимо разгрузить 28 тонн.

Специалисты пожарно-спасательных подразделений ведут поисковые работы круглосуточно, а выгрузку проводят ручным способом. Всего уже выгрузили шесть тонн.

На месте чрезвычайного происшествия работает 41 человек. Кроме того, задействовали 11 единиц техники.

Спасатели привлекли кинолога с собакой к поискам работника, оставшегося под завалами после взрыва. Они осмотрели ряд залов и спустились в бункеры.

Следственный комитет и региональная прокуратура проводят проверки по факту ЧП в здании завода «Амурский».

Спасатели МЧС РФ Взрывы Заводы
29 января 2025, 09:04
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на Байкале
Unsplash
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На Байкале в ночь на среду произошло землетрясение магнитной 5,6. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Иркутской области.

«Сегодня в 06:54 (01.54 по Москве) зарегистрировано сейсмособытие, эпицентр на акватории оз.Байкал, 36 километров от поселка Большое Голоустное», - уточнили в ведомстве.

В Иркутске интенсивность составила три балла.

Никто не пострадал. Разрушений местные власти не зафиксировали. Все объекты инфраструктуры сейчас работают в обычном режиме.

У восточного побережья Камчатки 26 января произошло землетрясение магнитудой 5,5. Эпицентр находился в 110 километрах от Петропавловска-Камчатского.

Заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени Вернадского Марина Бондарь 20 января сообщила о землетрясении в Ялте , интенсивность которого составила 2,3 балла.

Землетрясения МЧС РФ
29 января 2025, 04:18
Огромная рыба едва не проткнула носом уснувшего гребца
Unsplash
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Во время трансатлантической гребной экспедиции весельная лодка The Mayflower едва не потерпела крушение из-за столкновения с крупным марлином. Он пробил дно судна, едва не проткнув ногу одного из моряков, сообщил Jam Press.

Глинн Данн, Дэн Льюис, Дэн Вулер и Пол Адамс отправились в экспедицию по Атлантическому океану. Они планировали за 40 дней проплыть 4,8 тысячи километров между Канарскими островами, но попали в шторм и чуть не лишились судна.

«Я был на веслах в задней части лодки, когда раздался оглушительный хруст. Это было похоже на автомобильную аварию: хруст, скрежет, сопровождаемый самым громким в мире грохотом», - рассказал Вулер.

Он увидел бурлящую воду и много крови, а потом заметил марлина. Гигантская рыба охотилась на тунца под лодкой и случайно пробила дно. Костяной нос-копье прошел через палубу, стекловолокно и еще несколько слоев рядом с ногой уснувшего в каюте Данна.

Несмотря на шок и сильные волны, мужчины сумели заткнуть пробоину и остановить приток воды. Адамс и Данн признались, что поседели от пережитого потрясения.

В Индонезии встреча человека с морским обитателем окончилась смертельно. Итальянка Джулия Манфрини погибла во время серфинга из-за того, что рыба-меч пронзила ей сердце.

Рыбалка
29 января 2025, 03:17
В аэропорту Пулково ввели ограничения
РИА «Новости»
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Временные ограничения на полеты самолетов ввели в аэропорту Пулково в Петербурге. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 02:56 по московскому времени 29 января временные ограничения ввели на работу санкт-петербургского аэропорта Пулково», - написал он.

Представитель ведомства добавил, что воздушная гавань временно не принимает и не отправляет лайнеры.

Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

В первых числах января на запасные аэродромы отправили 20 летевших в Пулково самолетов.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал о четырех уничтоженных дронах ВСУ.

Санкт-Петербург
29 января 2025, 01:37
Задержанных в Тунисе россиян распределили по трем тюрьмам
Unsplash
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Правоохранители в Тунисе перевели 11 задержанных на границе с Алжиром россиян из Морнагии в другие тюрьмы. Брат одного из арестантов сообщил об этом РИА «Новости».

«По последним данным, наши ребята сидят в трех тюрьмах - Морнагия, Бурдж аль-Амери и Бебелли. Как у них там все устроено и что будет завтра, неизвестно», - сказал он.

Мужчина поддерживает контакт только со своим родественником. С момента задержания его по неизвестной причине несколько раз перевели из одной тюрьмы в другую и пока оставили в Бурдж аль-Амери.

Туристическая группа уехала в Тунис в ноябре, чтобы посмотреть на античные памятники в населенном пункте Хайдра вблизи охраняемых военными объектов у границы с Алжиром. В какой-то момент россияне перестали выходить на связь. Посольство сообщило, что их задержала полиция.

Первое судебное заседание планировалось в закрытом режиме.

Задержания Туризм

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