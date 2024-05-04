Спасатели нашли потерявшихся на Эльбрусе туристов

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«Специалисты Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда и Центра „Лидер“ МЧС России спустили мужчин на высоту 3800 метров к палаточному лагерю», - отметили в ведомстве.

Туристы отказались от медицинской помощи. Свой маршрут в МЧС мужчины не регистрировали, уточнили спасатели.

В пресс-службе МЧС по Кабардино-Балкарской Республике сообщали, что двое туристов из Москвы потерялись при восхождении на Эльбрус на высоте пять тысяч метров. Информация об этом поступила в 15:44.

Спасатели предупреждали о лавинной опасности в горах Кабардино-Балкарии с 4 по 5 мая. МЧС не рекомендовало подниматься на высоту более 2,5 тысячи метров.