Спасатели нашли одного погибшего на месте пожара в Новой Москве

Спасателей вызвали в 02:29 на улицу Харлампиева. Загорелось здание размером три на семь метров. Одна его часть из сруба, другая - из блоков. Огонь перешел на всю площадь, рухнула крыша.

Из-за снега пожарным удалось подъехать к месту возгорания не сразу. Из постройки эвакуировали и передали медикам одного мужчину. Несмотря на попытки реанимировать, он погиб.

Крупный пожар произошел на Открытом шоссе на востоке Москвы. Горел завод специализированных автомобилей , огонь охватил две тысячи квадратных метров. Видео возгорания и обрушения крыши опубликовал «360». По предварительной информации, никто не пострадал, к утру возгорание потушили.