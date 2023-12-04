04 декабря 2023, 07:35

Спасатели нашли одного погибшего на месте пожара в Новой Москве

РИА «Новости»
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В Новой Москве ночью 4 декабря произошел пожар. Загорелось здание в Филимонковском поселении, обрушилась крыша. Один человек погиб, сообщил источник «360».

Спасателей вызвали в 02:29 на улицу Харлампиева. Загорелось здание размером три на семь метров. Одна его часть из сруба, другая - из блоков. Огонь перешел на всю площадь, рухнула крыша.

Из-за снега пожарным удалось подъехать к месту возгорания не сразу. Из постройки эвакуировали и передали медикам одного мужчину. Несмотря на попытки реанимировать, он погиб.

Крупный пожар произошел на Открытом шоссе на востоке Москвы. Горел завод специализированных автомобилей , огонь охватил две тысячи квадратных метров. Видео возгорания и обрушения крыши опубликовал «360». По предварительной информации, никто не пострадал, к утру возгорание потушили.

Пожары Москва 2023
04 декабря 2023, 05:38
Пожар на московском заводе полностью потушили
Телеканал «360»
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Пожарные потушили крупный пожар на заводе специализированных автомобилей на востоке Москвы. Об этом пресс-служба МЧС РФ написала в Telegram-канале.

«В Москве сотрудники МЧС России ликвидировали пожар», - сообщили в ведомстве.

Огонь на столичном предприятии разгорелся 3 декабря около 23:30. Площадь пожара за короткое время выросла с 1000 до 2000 квадратных метров. К 1:30 сотрудникам МЧС удалось локализовать возгорание , а к 03:00 ликвидировать открытое горение.

Как сообщили в министерстве, пострадавших в результате ЧП нет.

К месту происшествия прибыли сотрудники передвижной лаборатории. Специалисты взяли пробы для измерения пределов допустимой концентрации вредных компонентов в воздухе.

Другой пожар в Москве накануне унес жизни двоих детей. В Таганском районе на улице Библиотечной загорелась квартира. Прибывшие на место спасатели вытащили из горящего помещения мальчика и девочку. Медики пытались их реанимировать, но дети вскоре скончались.

Пожары Москва 2023
04 декабря 2023, 05:05
Wildberries рассказал о ходе дела о хищении 385 млн рублей у маркетплейса в 2021 году
Freepik
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В мае 2021 года около 50 хакеров провели массированную атаку на маркетплейс Wildberries и похитили у компании более 385 миллионов рублей. По этому факту возбудили уголовное дело и уже вынесли приговор девяти преступникам, сообщило РБК.

Злоумышленники получили разные сроки наказания, в том числе заключение под стражу от пяти лет. Еще пятерым предъявили обвинение, они ждут вынесения приговора. Всех осужденных принудят выплатить причиненный компании ущерб. Мошенников судили в разных регионах - в Татарстане, Чувашии и Москве.

Ранее хакеры взломали сайты трех российских банков - «БЖФ-банк», ВБРР и «Фора-банк». На интернет-ресурсах появилась информация о приостановке выплат по вкладам. Кредитные организации оперативно удалили ложные данные и заявили о взломе сайтов.

Уголовное дело Хакеры Деньги Маркетплейсы
04 декабря 2023, 03:22
Пожар на заводе в Москве локализовали
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Пожар на московском заводе локализовали на площади 2000 «квадратов». Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.

Тушение пламени осложняет большая пожарная нагрузка, внутри здания хранятся горючие технические изделия.

К месту происшествия прибыли сотрудники передвижной лаборатории. Эксперты измерят пределы допустимой концентрации вредных компонентов в воздухе.

Интенсивность пламени на заводе стремительно росла, огонь охватил большие площади. Очевидцы слышали взрывы в здании. В распоряжении «360» оказалось видео, на котором запечатлели момент обрушения кровли предприятия. Также на кадрах видны большие черные клубы дыма.

Как сообщил Telegram-канал Baza, пожар начался незадолго до полуночи. По неуточненным данным, людей внутри горящего здания нет.

Пожары Москва 2023
04 декабря 2023, 02:35
Жительница Новосибирска умерла после удаления зуба у платного стоматолога
Freepik
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Жительница Новосибирска скончалась после того, как ей удалили зуб. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Родственники погибшей рассказали, что 27-летняя Алина почувствовала боль в ротовой полости и обратилась к специалисту. Врач сделал снимок и сказал, что зуб придется удалить. Когда его выдернули, пациентку отправили домой. За прием женщина отдала две тысячи рублей.

«Она кое-как дошла до дома, у нее кружилась голова. После прихода домой, минут через 15, началось неадекватное поведение. Она плевала кровью, не разговаривала, не реагировала. Ее уложили на кровать, позвонили в скорую», - рассказала сестра погибшей.

Она объяснила, что на мучения Алины смотрели ее дети. Они видели, как мама умирает. Когда врачи приехали на вызов, то Алина была уже без сознания. В больнице ей сделали переливание крови, потому что у пациентки было заражение. Однако медики так и не смогли спасти женщину, она скончалась.

«Точный диагноз мы узнаем только в понедельник, потому что заключения врача еще нет», - сказала собеседница издания.

Похожая история произошла в 2019 году. Жительница Свердловской области умерла после удаления зуба. Как стало известно журналистам, процедуру ей провели врачи в нетрезвом состоянии.

Врачи

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