Спасатели начали разбор перекрытий в зрительном зале Crocus City Hall

«Спасатели продолжают работу на месте пожара. <…> Утром они приступили к разбору самой сложной части - зрительного зала», - написал он.

К работам привлекли 477 специалистов и 183 единицы техники. Они будут трудиться на месте теракта в течение всего дня. Андрей Воробьев пообещал информировать о ходе работ.

Глава Подмосковья сообщил также, что в 10:00 в БЦ «Кубик», в пяти минутах от места трагедии, в помещениях фонда защитников отечества начнет действовать Центр Помощи, где родные смогут получить информацию о пострадавших и погибших. Необходимую помощь окажут представители правительств Московской области и Москвы. Кроме того, в 10:00 опубликуют список погибших.

Неизвестные открыли стрельбу в Crocus City Hall перед концертом группы «Пикник». Начался пожар. Погибли более 60 человек, в больницах региона находятся еще 115.