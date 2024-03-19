Спасатели начали поисковые работы на месте обвала горных пород в Амурской области

Дополнительная группировка из 13 специалистов МЧС прибыла на вертолете Ми-8 из Хабаровского края. Спасатели оценят обстановку на месте происшествия, расчистят транспортный уклон с помощью подземной техники и погрузочных машин, а также откачают пульпу. На базе ГУ МЧС по региону развернули оперштаб. На месте трудятся психологи МЧС.

На рудник также следуют спасатели из Приморья. Резерв специалистов из Кузбасса также готов присоединиться к работе при необходимости.

Горноспасателей оснастили специальными снаряжением и оборудованием.

Обрушение произошло вечером 18 марта. Под завалами могут находиться 13 человек. Предварительно, это вахтовые рабочие из других субъектов России. Выйти с ними на связь не удалось.

В Амурской области ввели режим ЧС.