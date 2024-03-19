19 марта 2024, 09:09

Спасатели начали поисковые работы на месте обвала горных пород в Амурской области

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Горноспасатели начали поисково-спасательные работы на руднике в Амурской области, где произошло обрушение горных пород. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Дополнительная группировка из 13 специалистов МЧС прибыла на вертолете Ми-8 из Хабаровского края. Спасатели оценят обстановку на месте происшествия, расчистят транспортный уклон с помощью подземной техники и погрузочных машин, а также откачают пульпу. На базе ГУ МЧС по региону развернули оперштаб. На месте трудятся психологи МЧС.

На рудник также следуют спасатели из Приморья. Резерв специалистов из Кузбасса также готов присоединиться к работе при необходимости.

Горноспасателей оснастили специальными снаряжением и оборудованием.

Обрушение произошло вечером 18 марта. Под завалами могут находиться 13 человек. Предварительно, это вахтовые рабочие из других субъектов России. Выйти с ними на связь не удалось.

В Амурской области ввели режим ЧС.

Вертолеты Спасатели Обрушения
19 марта 2024, 09:25
Московская школьница попала в больницу после драки со сверстницей
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В Южном округе Москвы в одной из школ восьмиклассница набросилась с кулаками на девочку из параллели. Пострадавшую увезли в больницу с черепно-мозговой травмой, сообщил Telegram-канал Shot.

Мать избитой школьницы рассказала журналистам, что ее дочка вместе с кадетским классом и учителем отправилась на диспансеризацию в поликлинику в районе Братеево. Девочка очень спешила на тренировку, поэтому попросила пропустить ее вне очереди к врачу. Это возмутило учениц из параллельного класса.

Женщина пояснила изданию, что школьница сначала напала на ее дочь в поликлинике, а через несколько дней подловила с подругами в школьном туалете и избила. Пострадавшую привезли в травматологию, где медики выявили у нее сотрясение мозга и травму головы.

Мать отметила, что нападавшая давно третировала ее дочь, уточнил Shot. Более того, агрессивная старшеклассница уже приходила в школу с лезвием и угрожала другим девочкам, также она попадала в поле зрения полицейских. После случившегося началась проверка.

Под Челябинском толпа школьниц избила за гаражами одноклассницу. Следователи организовали проверку по статье «Истязание».

Дети Школьники Избиения Москва
19 марта 2024, 08:30
Спасатели выехали на место обрушения горных пород в шахте в Амурской области
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В Амурской области горноспасатели МЧС России выехали, чтобы провести поисково-спасательную операцию. На руднике в Зейском муниципальном округе 18 марта произошло обрушение горных пород, сообщили в пресс-службе ведомства.

В общей сложности к месту ЧП направили 25 специалистов на четырех машинах. Под завалами могут находиться около 13 человек.

Представители предприятия сообщили, что по вентиляционному уклону следует группа спасателей разреза. Сотрудники МЧС восстанавливают связь, проводят механизированную расчистку транспортного уклона.

В Амурскую область из Хабаровского края также вылетел вертолет МЧС России. Спасатели привезли с собой специальное оборудование для устранения последствий обрушения горных пород на руднике.

Спасатели Обрушения МЧС РФ
19 марта 2024, 07:03
Вертолет Ми-8 вылетел в Петропавловск-Камчатский за попавшими под лавину туристами
Пресс-служба МЧС
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Попавших под лавину туристов на Камчатке эвакуируют по воздуху. За ними в Петропавловск-Камчатский вылетел вертолет Ми-8, сообщило МЧС России.

Выжившие туристы со спасателями добрались до Семеновского кордона. За ними из Елизовского муниципального района вылетел вертолет Ми-8. Он приземлится в Петропавловске-Камчатском.

Группа из 11 человек отправилась в ски-тур у перевала Красноармейского к горячим источникам. Туристы согласовали маршрут и подготовились, однако в пути их накрыла лавина. Девять человек выбрались из-под снега сами, еще двоим потребовалась помощь.

В операции задействовали около 40 человек , работу осложняли метель и опасность схода новой лавины. Женщину нашли мертвой, мужчину - в бессознательном состоянии.

Заслуженный спасатель России Александр Гофштейн заявил «360», что на Камчатке не работала противолавинная служба. Он сказал, что спастись из-под завала крайне сложно.

Вертолеты Туризм МЧС РФ Камчатка
19 марта 2024, 05:37
Режим ЧС ввели в Амурской области после обвала на руднике
Пресс-служба МЧС
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Региональный режим чрезвычайной ситуации ввели на территории Амурской области из-за обрушения на руднике "Пионер". Об этом сообщил глава региона Василий Орлов.

Региональный режим чрезвычайной ситуации ввели на территории Амурской области из-за обрушения на руднике \"Пионер\". Об этом сообщил глава региона Василий Орлов.

МЧС РФ

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